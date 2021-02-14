Google Play Çalışmıyor ise Ne Yapmalı?

Bu yazımızda bu sorunlar ve nasıl çözebileceğinizin hakkında her şeyi bulabilirsiniz.

Google Play Açılmıyorsa Ne Yapılmalı?

Bu sorun genellikle uygulamadan değil telefondan kaynaklanır. Öncelikle Ayarlar menüsünden Google Play’i bulmalı ve ‘Önbelleği Sil’ seçeceğine tıkladıktan hemen sonra telefonunuzu yeniden başlatmalısınız. Uygulamayı açtığınızda hata devam ediyorsa uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyin. Sorun hala devam ediyorsa problem uygulama ile değil telefonla alakalıdır. Telefonunuza içindeki verileri bir SD karta attıktan sonra format atarak sorunu çözebilirsiniz.

Bu sorun genelde Google Play hesabınızla alakalıdır. Bunun için Ayarlar menüsünden Hesaplarım’a giderek Google hesabınızı telefonunuzdan kaldırın. Telefonu yeniden başlattıktan sonra Google hesabınızı telefonunuza tekrar yükleyin. Hata hala devam ediyorsa çözmek için telefonunuza format atmanız gerekebilir.

Google Play’den Uygulama İndirilemiyorsa

Eğer telefonunuzda çok fazla veri varsa Google Play ‘Hafıza Dolu’ bildirimi vermeden indirme işlemlerini iptal edebilir. Bu hatayı çözmek için gereksiz verileri telefonunuzdan temizleyin. Temizleme işlemini yaptıktan sonra telefonu yeniden başlatın.

Eğer yukarıdaki çözümler işe yaramadıysa Google Play’e Mail atmanız gerekir. Hesabınız üstündeki herhangi bir kısıtlama ya da engelleme de bu sorunlara sebep olabilmektedir.

