Gezegenin en büyük kasiyersiz marketi açıldı!

Marketlere ve mağazalara gidip alışveriş yaptıktan sonra kasada uzun bir kuyruğun arkasında bekleyerek ödeme yapmaya çalışmak, durumun belki de en can sıkıcı kısmını oluşturuyor. Çin'de bulunan AiFi adlı bir yazılım şirketi, bu durumu dikkate aldı ve kolları sıvadı. Özellikle de pandemi döneminde müşterilerin kasada beklerken tedirgin olduğunu ve can sıkıntısından patladığını fark eden AiFi, "gezegenin en büyük kasasız mağazasını" açtı. Mağazanın yaklaşık 370 metre kare olduğu ve 200 akıllı kamerayla denetlendiği belirtildi.

Insider'a konuşan şiretin CEO'su Steve Gu, mağazada ihtiyaçlarını karşılayan insanların hiç kimseyle konuşmak ve sıra beklemek zorunda kalmadan mağazadan ayrılabileceğini belirtti. Şirketin bir perkendeci değil yazılım üzerine uzmanlaştığını kaydeden Gu, Amazon'un kasasız mağazalarıyla kendi mağazalarını kıyasladı. Amazon Go mağazalarına girmek isteyen müşterilerin QR kodunu taratması gerektiğini kaydeden Gu, kendi mağazalarına girmek için sadece bir uygulamayı girişte görtermek gerektiğini belirtti.

Alışverişin ücreti, sisteme tanımlanan karttan çekiliyor!

Gezegenin en büyük kasasız mağazasında müşterilerin sepetlerine ekledikleri veya çıkardıkları ürünlerin fiyatı otomatik olarak hesaplanıyor. Otomatik olarak güncelleen sanal sepetlerle birlikte kullanıcıların bir kasiyere ihtiyacı kalmıyor. Alışveriş bitişinde ise gelen otomatik makbuzla müşteri alışveriş fişini görebiliyor. Bu sistemin kullanılarak çalışan giderlerinden yaklaşık yüzde 60 oranında bir kârın elde edilebileceğini aktaran Gu, pandemi döneminin de bu ihtiyacı desteklediğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 12:29