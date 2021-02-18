Gates'ten mutasyonlu koronavirüse karşı üçüncü doz önerisi!

Dünyada şu ana kadar üretilen aşıların koronavirüsün Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere mutasyonlarına karşı koruma sağlayıp sağlamayacağına ilişkin kaygılar artmaya başladı. Bu nedenle Bill Gates tarafından "üçüncü doz" çağrısında bulunuldu.

Önümüzdeki süreçte koronavirüs aşılarına güç kazandırılmasının gerekli olabileceğini belirten Gates, söz konusu aşıların üç doz halinde uygulanabileceğini dile getirdi. Gates, "Mutasyonlu koronavirüse karşı elimizdeki aşıların kapasiteleri artırılmalı mı? Mevcut aşılar üç doz halinde mi uygulanmalı? Değiştirilmiş yeni bir koronavirüs aşısına ihtiyacımız mı var? Şu anda bu sorulara yanıt aranıyor." şeklinde bir açıklamada bulundu.

"Oxford-AstraZeneca aşısı geride"

Güney Afrika'daki birçok aşı faaliyetine destek veren Gates, Novavax aşısı ile Johnson & Johnson aşısının mutasyonlu koronavirüslere karşı düşük bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Gates, Oxford-AstraZeneca aşısının ise diğer koronavirüs aşılarına göre koruma oranı bakımından daha geride bulunduğunu ifade etti.

Koronavirüs aşısına karşı çıkan insanları "deli" olarak nitelendiren Gates, aşı karşıtlığına nasıl son verileceğinin veya bu konuda kimlere sorumluluk yükleneceğinin hala belli olmadığını söyledi. Gates, aşı karşıtlarına yönelik bir çözüm getiremediğini belirtti.

İki büyük tehlike için uyarmıştı!

Gates, daha önce yaptığı açıklamada, dünyayı koronavirüsten daha büyük iki tehlikenin beklediğini söylemişti. Söz konusu tehlikelerden birinin "iklim değişikliği", diğerinin ise "biyoterörizm" olduğunu ifade eden Gates, koronavirüsü çözüme kavuşturmanın iklim değişikliği krizini çözüme kavuşturmaktan daha kolay olduğunu belirtmişti.

Gates, iklim değişikliğinin içerisinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar senede 5 kattan daha çok ölüme neden olabileceğini dile getirmişti. Teröristler tarafından ileride kitlesel saldırılar için biyolojik silahların geliştirilebileceğini aktaran Gates, bunun koronavirüsten daha büyük ölümlere ve maddi kayıplara yol açacağına dikkat çekmişti. Gates, önümüzdeki süreçte pandemilerin peş peşe geleceğini vurgulayarak, bunların önüne geçilemeyeceğini ifade etmişti.

