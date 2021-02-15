Gates: Koronavirüsü çözmek iklim değişikliğini çözmekten daha kolay!

Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates'ten bir kez daha çarpıcı açıklamalar geldi. Gates, insanlığın şu ana kadar yapacağı en iyi şeyin iklim değişikliği sorununu çözmek olacağını dile getirdi. Gates, koronavirüsü çözmenin iklim değişikliği sorununu çözmekten daha kolay olacağını öne sürdü.

Koronavirüs aşılarının bir senede üretildiğine işaret eden Gates, koronavirüsün biteceğini söyledi. Gates, şu anda koronavirüs aşılarının ölçeklendirilmesi ve mutasyonlara uyarlanması için çaba harcandığını dile getirdi. Ünlü iş insanı, 21'inci yüzyılın bitimine kadar iklim değişikliğinin senede 5 kattan fazla can kaybına yol açacağını söyledi.

"İki büyük felaket geliyor" demişti

Gates, daha önce yaptığı açıklamada, dünyanın başına iki büyük felaketin geleceğini söylemişti. Dünyada iklim değişikliği ile mücadele edileceğini belirten Gates, koronavirüse oranla iklim değişikliğinin daha ciddi bir yıkıma yol açacağını ifade etmişti. Gates, dünyanın karşılaşacağı diğer felaketin ise biyoterörizm olacağını söylemişti.

"Daha fazla maddi hasar ve can kaybı olacak"

Teröristler tarafından kitlesel saldırılarda kullanmak amacıyla biyolojik silahlar üretilebileceğini kaydeden Gates, biyoterörizmin koronavirüsten daha fazla maddi hasara ve can kaybına sebep olacağını ileri sürmüştü. Gates, dünyada ilerleyen dönemde pandemilerin durdurulmasının mümkün olamayacağını ifade ederek, alınacak önlemlerle olası ekonomik ve sosyal kayıpların azaltılabileceğini söylemişti.

"Koronavirüsü Gates çıkardı" teorisi

Koronavirüsün çok sayıda insana mikroçip yerleştirilmesi amacıyla Gates tarafından çıkarıldığına dair bir komplo teorisi ortaya atılmıştı. Gates'in geçen sene Mart ayında kullandığı ifadeler bu komplo teorisine dayanak olarak gösterilmişti. Gates, hangi insanlara koronavirüs testi yapıldığına, hangi insanların koronavirüsü yendiğine ve hangi insanların aşılandığına dair dijital sertifikaların oluşturulabileceğini ifade etmiş ancak mikroçiplere ilişkin bir açıklamada bulunmamıştı. Bunun üzerine Gates hakkındaki yazılar sosyal medya platformlarında dolaşıma girmişti. Söz konusu yazılarda, özel bir mürekkep yardımıyla kişisel verilerin enjekte edilebileceği iddia edilmişti. Deri yüzeyinde kişisel verilerin saklanabileceği öne sürülen yazılarda, Gates Vakfı tarafından bu çalışmaya destek verildiği iddia edilmişti.

Stephen Hawking ne demişti?

- İnsanlığı ortadan kaldırabilecek olaylardan kaçmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Stephen Hawking isimli ünlü fizikçi, bu olayları iklim değişikliği, göktaşı çarpması, nükleer savaş ve yapay zekâ olarak sıralamıştı. Hawking, 2016 senesinde yaptığı bir açıklamada, gelecek 100 yıla ilişkin insanlara uyarıda bulunmuştu. 100 yıl içerisinde uzayda yeterli sayıda koloni oluşturacak teknolojinin geliştirilemeyeceğini dile getiren Hawking, bu yüzden insanların çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etmişti.

- Hawking, insanlığın sonunun yapay zekâ nedeniyle gelebileceğine dikkat çekerek, zeki robotların insanlara göre daha üstün özelliklere sahip olabileceğini belirtmişti. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Paris Barış Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini dile getiren Hawking, Dünya'nın 250 derecelik hava sıcaklığının ve asit yağmurlarının görüldüğü Venüs'e benzeyebileceğini iddia etmişti.