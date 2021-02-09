Gates: Dünyayı iki büyük felaket daha bekliyor!

Koronavirüs sürecinde insanlara çip yerleştireceğine dair komplo teorilerine maruz kalan Bill Gates, pandemiyle boğuşan dünyanın başına gelebilecek iki büyük felaketi daha duyurdu. Gates, dünyanın iklim değişikliği ile mücadele edeceğini söyledi. İklim değişikliğinin koronavirüse kıyasla daha büyük bir yıkıma neden olacağını ifade eden Gates, dünyanın başına gelecek olan diğer felaketi ise biyoterörizm olarak açıkladı.

"Koronavirüsten daha fazla ölüme yol açabilir"

Gates, kitlesel saldırılarda kullanmak üzere teröristler tarafından biyolojik silahların üretiminin gerçekleştirilebileceğini belirterek, söz konusu saldırıların pandemiden fazla ölüme ve maddi hasara yol açabileceğini ifade etti. İlerleyen süreçte pandemilerin durdurulamayacağını öngören Gates, pandemilerin ardından yaşanması muhtemel sosyal ve ekonomik kayıpların tedbirlerle azaltılabileceğini dile getirdi.

Gates hakkında hangi komplo teorileri ortaya atılmıştı?

Milyonlarca insanın bedenine izlenebilir mikroçip takabilmek için koronavirüsün çıkarıldığına ve bunun arkasındaki ismin de Gates olduğuna dair bir komplo teorisi ortaya atılmıştı. Fakat aşı mikroçipi olarak adlandırılabilecek bir şeyin mevcut olmadığı biliniyor. Öte yandan, Gates'in ilerleyen dönemde bu tarz bir projeyi hayata geçireceğine dair bir bulgu da yok. Bu komplo teorisinin ortaya atılması ise Gates'in 2020 senesinin Mart ayında yaptığı bir açıklamayla başlamıştı.

Gates, hangi insanların koronavirüsü atlattığına, hangi insanlara koronavirüs testi uygulandığına ve hangi insanlara aşı yapıldığına ilişkin dijital sertifikaların hazırlanabileceğini söylemiş ama mikroçiplere değinmemişti. Bu açıklamaların ardından Gates'in pandemiyle mücadelede mikroçip kullanacağına dair yazılar yayılmaya başlamıştı. O yazılardan birinde, şahsi aşı verilerinin özel bir mürekkep kullanılarak enjekte edileceğine ve böylece deri yüzeyinde muhafaza edileceğine ilişkin bir çalışmadan bahsedilmişti. Söz konusu çalışmanın Gates Vakfı tarafından desteklendiği belirtilmişti.

Fakat bu çalışmaya katılan bilim insanlarından Jaklenec, bahsedilen teknolojinin şu anda hayata geçirilmediğini söylemişti. Jaklenec, insanların seyredilmesinin veya kişisel verilerine erişilmesinin imkânsız olduğunu ifade etmişti. 2020 senesinin Mayıs ayında gerçekleştirilen bir ankette, Amerika'da yaşayan insanların yüzde 28'inin Gates hakkındaki bu komplo teorisine inandığı tespit edilmişti. Gates, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, hakkında ortaya atılan komplo teorileri nedeniyle şaşkınlığa uğradığını dile getirmişti.

Hawking insanlığın sonunu getirebilecek gelişmeleri sıralamıştı

Stephen Hawking isimli ünlü fizikçi, insanlığı ortadan kaldıracak gelişmelerden kaçınmanın mümkün olmadığını ifade etmiş, söz konusu gelişmelerin nükleer savaş, virüs, iklim değişikliği, yapay zekâ veya göktaşı çarpması olabileceğini söylemişti. 2016 yılında yaptığı açıklamada insanları gelecek 100 yıl konusunda uyaran Hawking, bu süreçte uzayda yeterince koloni oluşturacak kadar teknolojiye sahip olunamayacağını, bu nedenle çok dikkatli olunması gerektiğini dile getirmişti. Hawking, yapay zekâ nedeniyle insanlığın sonunun gelebileceğini ifade ederek, zeki robotların insanlardan daha üstün olabileceğini söylemişti. Amerika'nın Paris Barış Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin kaygılarını aktaran Hawking, Dünya'nın asit yağmurlarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının 250 dereceye ulaştığı Venüs'e benzeyebileceğini belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 17:46