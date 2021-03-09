Fotoğraf Canlandırma Uygulamasının Adı Ne? Deep Nostalgia Nasıl Kullanılır, İndirilir?

Son zamanlarda sosyal medya hesaplarımızda sık sık karşılaştığımız canlandırılmış fotoğrafların nasıl yapıldığı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Deep Nostalgia adındaki fotoğraf canlandırma uygulaması ile eski fotoğrafları canlandıran kişiler duygu dolu anlar yaşıyor. Peki sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturan bu uygulama nasıl kullanılır?

Kullanıcılara nostaljik ve duygusal anlar yaşatması hedeflenen Deep Nostalgia uygulaması kısa sürede herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Fotoğraflarda yer alan yüzleri deepfake teknolojisini kullanarak hareket ettiriyor ve böylece fotoğraftaki kişilerin videodaymışçasına yüz hareketlerini görebiliyorsunuz. Pe çok kişiye duygu dolu anlar yaşatan bu uygulama kimilerini ürküttü fakat çoğunluk teknolojinin böyle güzel amaçlarla kullanılmasının destekçisi oldu. Sosyal medyada başkalarının yaptığı videoları gören internet kullanıcıları bu uygulamanın detaylarını araştırmaya başladı.

DEEP NOSTALGİA UYGULAMASI HANGİ ÜLKENİN?

Deep Nostalgia uygulaması İsrail merkezli bir teknoloji ve soyağacı sitesi olan MyHeritage tarafından geliştirilmiştir.

DEEP NOSTALGİA NEDİR?

Deep Nostalgia adlı uygulamanın asıl amacının ölmüş kişilerin deepfake teknolojisi kullanılarak tekrar canlıymış gibi görünmelerinin sağlanması olduğu söylenmiştir. Uygulamanın yapımcısı olan MyHeritage, internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında, sevdiğimiz kişileri hayata döndüren bu uygulamanın bazı kişiler tarafından ‘sihirli’ bazı kişiler tarafından da ‘ürkütücü’ bulunabildiği belirtilmiştir. Bu uygulamanın faydalı olup olmadığı tartışılmaktadır.

FOTOĞRAF CANLANDIRMA UYGULAMASI DEEP NOSTALGİA NASIL KULLANILIR, NASIL İNDİRİLİR?

Deep Nostalgia adındaki fotoğraf canlandırma uygulamasını kullanmak isteyen kişiler, telefonlarının modeline göre Google Play Store’dan ya da App Store uygulama mağazalarına girip arama kısmına Deep Nostalgia yazarak uygulamayı ücretsiz indirebilirler. Uygulama indikten sonra uygulamayı açmanız ve ücretsiz olarak MyHeritage hesabı açmanız gerekmektedir. Hesaba giriş yaptıktan sonra canlandırmak istediğiniz fotoğrafları canlandırabilirsiniz.