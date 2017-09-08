Facebook çöpçatanlık uygulaması olan Tinder'a rakip oluyor !

Son zamanlarda Snapchat'e neredeyse tamamen benzeyen özellikleri platforma entegere etmesi ile gündemde kalan Facebook'un bu seferki hedefi Tinder olabilir.

Zira Facebook, online çöpçatanlık uygulaması Tinder'dakine benzer bir hizmet için kolları sıvamış durumda.

Motherboard'dan Jacob Dubé tarafından fark edilen özellik ile sosyal medya devi kullanıcılarına arkadaş olabilecekleri (henüz tanımadıkları) kişileri önerecek.

Şu an için test aşamasında olan özellik pek çok kullanıcının karşısına çıkmış durumda.

Belirli bir kitle üzerinde denenen özellik kapsamında bazı kullanıcılara notification gönderen Facebook, bu kullanıcılara 'arkadaş önerileri'nde bulunmaya başladı.

Sitenin bu adımı kullanıcılarının Facebook'ta geçirdiği süreyi artırmak için yaptığı düşünülüyor.

Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya devinin nihai amacı platforma bir çöpçatanlık özelliği eklemek de olabilir.

Söz konusu iddianın gerçek olup olmayacağını önümüzdeki haftalarda özellik kullanıma girdiğinde görmüş olacağız.

Facebook, Şubat ayında 'discover people' isimli bir özelliği kullanıma sunarak kullanıcıların daha fazla kişiyle arkadaş olmasının önünü açmıştı.