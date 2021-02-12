Facebook Canlı Yayın Yapma Özelliği Nasıl Kullanılır?

Kullanıcı arayüzünü geliştiren ve değiştiren Facebook’un yeni bir özelliği de canlı yayın açma. Bu yazımızda Facebook’ta nasıl canlı yayın açacağınızı konuşacağız.

Facebook Nedir?

Facebook, Amerika merkezli bir sosyal medya uygulaması ve holdinginin genel adıdır. Baş kurucusu Mark Zuckerberg olan ve 2004 yılında kurulan bu uygulama günümüzün popüler uygulamaları Instagram ve WhatsApp’ı da satın alarak büyük bir atılım yaşadı. İnsanların resimlerini, videolarını düşüncelerini paylaştığı bu uygulama sosyal medya uygulamalarının da babası durumundadır. Yıldız dönemlerini 2006-2014 yıllarında geçiren Facebook, yeni eklenen özellikleriyle günümüzde de severek kullanılmaktadır.

Canlı Yayın Nasıl Açılır?



Öncellikle IOS için Apple Store’dan, Android içinse Google Play’den Facebook uygulamasını indirin. Zaten sahipseniz uygulamayı açıp ‘Durum Güncelle’ butonuna tıklayın. Tıkladıktan sonra son güncellemeler yüklenecek ve alt kısımlarda ‘Canlı video kaydet ve paylaş’ yazısı çıkacaktır. Tıkladıktan sonra kısa bilgiyi okuyup canlı yayınınız açabilirsiniz.

Ayrıca yayınınıza isim verip hangi kitleyle paylaşacağınızı da seçerek istediğiniz kadar kişiselleştirebilirsiniz. Eğer yukarıda bahsettiğimiz ‘Canlı video kaydet ve paylaş’ yazısını görmezseniz paniklemeyin. Facebook güncellemeleri parça parça yüklediğinden birkaç gün içerisinde sizin hesabınızı da güncelleyecektir.

