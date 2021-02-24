Evrenin bazı bölgelerinde sıcaklık neden daha düşük?

Sadece felsefeciler değil bilim insanları da onlarca yıldır evrenin kökenlerine dair bazı teoriler ortaya atıyor, düşüncelerini dile getiriyor. Evrenin nasıl oluştuğuyla ilgili ortaya atılan onlarca açıklamanın arasından bugün en çok kabul gören bilimsel teorinin Big Bang (Büyük Patlama) olduğu biliniyor. Ancak Big Bang teorisinin kabul edilmesi bütün sorunları çözmüyor, ortaya yeni soru işaretlerinin atılmasına neden oluyor. Evrenin oluşumuyla ilgili merak edilen soruların cevaplarını almak için bilim insanları çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Evrenin bebeklik fotoğrafını çekmeye çalışıyorlar!

Evrenin oluşumuna dair karanlıkta kalan noktaları aydınlatmak isteyen bilim insanları 4 bin sanal evren meydana getirdi. Araştırmayı yapmak için "ATERUI 2" adlı bir süper bilgisayarı kullanan araştırmacılar, evrenin genişlemeye başladığı Big Bang sonrasındaki ilk anlara dair bazı izlenmilere ulaşmayı amaçlıyor. Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nde çalışan kozmolog Masato Shirasaki, araştırmaya dair önemli detaylar verdi. Shirasaki, sanal evrelerin hareketini izleyerek Big Bang sonrasındaki evrenin bebeklik halinin fotoğrafını çekmek istediklerini kaydetti.

Evrendeki yoğunluk ve sıcaklık farklılıklarının nedeni!

Yapılan araştırmalara göre evren homojen bir yapıdan meydana gelmiyor. Araştırmalara göre evrenin yoğunluğu ve sıcaklığı, uzayın farklı bölgelerinde değişiklikler gösteriyor. Evrenin bazı bölgelerinde yoğunluğun ve sıcaklığın neden farklı olduğunu anlamaya çalışan bilim insanları, bunun sorumlusunun evrenin oluştuğu ilk anlarda meydana gelen "yoğunluk dalgalanmaları" olduğunu tahmin ediyor. Evrenin genişlemeye başladığını ve bu dalgalanaların da uzadığını kaydeden bilim insanları, evrendeki sıcaklık farklılıklarının sebebinin bu olabileceğini öne sürüyor.