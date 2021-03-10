Etna Yanardağı patlaması uzaydan fotoğraflandı!

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı, Şubat ayında tekrar harekete geçmişti. Söz konusu yanardağda şiddetli patlamalar meydana gelmişti. Etna Yanardağı'nda görülen son hareketliliğin 16-23 Şubat'ta en düzeye yükseldiği görülmüştü. Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Branco, daha kötü patlamalara da tanıklık ettiklerini söylemişti.

700 metreye kadar çıktı

16 Şubat 2021 tarihinde Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın çok kuvvetli olduğu bildirildi. Lavların 700 metreye kadar çıktığı ifade edildi. Etna Yanardağı'nda lavların yüzeye yükseldiği alanları göstermek amacıyla kızılötesi verilere başvurulan bir görüntü Landsat 8 uydusu tarafından çekildi. Söz konusu görüntünün doğal renklerden oluştuğu fark edildi. Öte yandan, Copernicus Sentinel-2 tarafından da Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlama gözlemlendi.

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Havaalanı kapatıldı

NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından yapılan açıklamada, Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamaların uzaydan dehşet verici göründüğü ancak çevreye ciddi bir hasar vermediği bildirildi. Fakat söz konusu yanardağda meydana gelen patlamalar neticesinde insan faaliyetlerinde aksaklıkların yaşandığı ifade edildi.

Etna Yanardağı'ndan çıkan kül nedeniyle Catania Havaalanı'nın kapatıldığı bildirildi. Sicilya'da yaşayan insanların da kayaları ve külleri temizlediği fark edildi.

Etna Yanardağı'nda en son ne zaman büyük patlama olmuştu?

Etna Yanardağı'nda sürekli patlama meydana geldiği biliniyor. Avrupa'nın en aktif olan yanardağında 1992 senesinde büyük bir patlama gerçekleşmişti. Etna Yanardağı'nda gerçekleşen patlamalar son senelerde çok nadir zarara ya da yaralanmaya neden oluyor.

Etna Yanardağı nerede bulunuyor?

Sicilya'nın doğusunda yer alan Etna Yanardağı aktif bir yanardağdır. Söz konusu yanardağın Katanya ve Messina'ya yakın olduğu biliniyor.

Etna Yanardağı ne kadar yüksekliğe sahip?

Etna Yanardağı'nın yüksekliği 3 bin 326 metre. Fakat zirvede gerçekleşen püskürmeler nedeniyle söz konusu yüksekliğin bazen değişiklik gösterebildiği biliniyor. 1865 senesindeki yüksekliğine kıyasla Etna Yanardağı'nın 21,6 metre daha alçak olduğu ifade ediliyor. İtalya'da Alplerin güneyinde bulunan en büyük dağ olarak nitelendirilen Etna Yanardağı'nın 1.190 km² alan kapladığı belirtiliyor. Söz konusu yanardağın taban çevresinin de 140 kilometreye vardığı biliniyor. Etna Yanardağı, 2013 senesinde Dünya Mirası olarak kayıtlara geçmişti. Etna Yanardağı, yükseklik bakımından Vezüv Yanardağı'nın 3 katı. Söz konusu yanardağ, yükseklik bakımından Stromboli'nin ise 3,5 katı kadar.