Eski iPhone Modellerini Kullananlar Dikkat! Apple, Bu Modelleri Ölüme Terk Edecek!

Her yıl Eylül ayında yapılan iOS güncellemeleri iPhone kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Gelen her yeni sürümle birlikte ne yazık ki eski iPhone modelleri güncelleme desteği alamıyor. Geçen sene yapılan güncelleme ile birlikte Apple, iPhone 6’ya kadar olan bütün eski iPhone modellerine verdiği desteği kesmişti.

2021 yılının Eylül ayında sunulması beklenen iOS 15 sürümüyle birlikte iki eski iPhone modelinin daha güncelleme alamayacağı açıklandı. iPhone 6S, iPhone 6S Plus ve iPhone SE modelleri iOS 15 güncelleme listesinden çıkarıldı.

iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri ise şunlardır;

iPhone 13 serisi

iPhone SE 2020

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Geçtiğimiz aylarda Apple, eski iPhone modelleri için bir güzellik yapmış ve iOS 12.5.1 güncellemesi yayınlayarak eski modellerin sisteminde yaşanan bazı sorunları çözmüştü. Bu güncelleme ile yeni özellikler sunulmamıştı.

– iPad Air

– iPad mini 2

– iPad mini 3

– iPhone 5s

– iPhone 6

– iPhone 6 Plus

– iPod Touch 6. Nesil

iOS 12.5.1 güncellemesini alan telefon ve tabletler şunlardı;

Eski model iPhone veya iPad kullanan kullanıcıların bu güncellemeyi indirip yüklemesi için Ayarlar sekmesinde Genel bölümüne girerek Yazılım Güncelleme’ye tıklaması gerekmektedir. Telefonunuzun sorun çıkarmadan çalışabilmesi için Apple'ın ve diğer firmaların sunduğu yazılım güncellemelerinin mutlaka yapılması gerekiyor.

BU MODELLER DE ARTIK WHATSAPP KULLANILAMAYACAK

Bazı eski Android modelleri ve iPhone 4’ten daha eski olan modelleri kullanan kullanıcılar, 1 Ocak 2021’den itibaren WhatsApp uygulamasını kullanamamaya ya da kullanırken sorun yaşamaya başladı.

Apple’ın 2015 yılında piyasaya sunduğu işletim sistemi olan iOS 9 desteği, Facebook çatısı altında olan ve anlık mesajlaşma imkanı sunan uygulama WhatsApp’da 2021 yılı Ocak ayından itibaren sona eriyor. Apple modellerinin yanı sıra, hala Android 4.0.3 sisteminin kullanıldığı Android modellerinde de WhatsApp çalışmayacak.