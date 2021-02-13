Erdoğan: ‘Geldiğimizde Geniş Bant İnternet Yoktu’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, online olarak AKP teşkilatına seslenmeyi sürdürüyor. Erdoğan, aralarında Ankara, Erzurum, Adana, İstanbul, Malatya, Konya, Sakarya, Mardin, Urda, Trabzon ve Van teşkilatının da olduğu il gençlik kollarına seslendi.
“Geniş bant internet geldiğimizde neredeyse yoktu”Erdoğan, gençlere seslendiği açıklamasında “"Türkiye'de biz geldiğimizde geniş bant internet altyapısı neredeyse hiç yoktu. Halihazırda gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın kullandığı internet ve iletişim altyapısının tamamına yakınını biz kurduk. İnşallah 5G ve fiber altyapı ile ilgili çalışmalarımızı hızla tamamlayarak, gençlerimizi geleceğin dijital dünyasıyla da biz buluşturacağız” dedi.
Geniş bant internet yok muydu?
Doğruluk Payı’ndan Çağrı Mert Bakırcı, Erdoğan’ın bu açıkamasının ardından 2017 yılındaki sözleri ile tekrar gündeme geldi. Binali Yıldırım’ın benzer bir açıklaması üzerine Bakırcı şunları söylemişti:
“Başbakan Yıldırım’ın 2002’de AKP’nin başa gelmesinden önce kimsenin geniş bant teknolojisinden haberdar olmamasıyla söyledikleri de yanıltıcıdır. Kablolu internet ilk olarak 1995’te ticari olarak kullanılmaya başlandıysa da, Dünya çapındaki kullanım alanı aşırı kısıtlıydı ve yok denecek kadar azdı. 1999 yılı itibariyle, Dünya’da geniş bant kullanan ADSL teknolojisine sahip insanların oranı %4 civarındaydı. Geniş bant teknolojisi, tüm Dünya’da 2002 ve 2003 yıllarında “popüler” hale gelmeye başladı. Dolayısıyla 2002’den sonra insanların geniş bant teknolojisinden daha yaygın olarak haberdar olması, hükümetin başarısından ziyade, söz konusu teknolojinin tüm Dünya’daki yayılımıyla ilgilidir.”