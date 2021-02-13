Erdoğan: ‘Geldiğimizde Geniş Bant İnternet Yoktu’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, online olarak AKP teşkilatına seslenmeyi sürdürüyor. Erdoğan, aralarında Ankara, Erzurum, Adana, İstanbul, Malatya, Konya, Sakarya, Mardin, Urda, Trabzon ve Van teşkilatının da olduğu il gençlik kollarına seslendi.

“Geniş bant internet geldiğimizde neredeyse yoktu”

Geniş bant internet yok muydu?

Erdoğan, gençlere seslendiği açıklamasında “"Türkiye'de biz geldiğimizde geniş bant internet altyapısı neredeyse hiç yoktu. Halihazırda gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın kullandığı internet ve iletişim altyapısının tamamına yakınını biz kurduk. İnşallah 5G ve fiber altyapı ile ilgili çalışmalarımızı hızla tamamlayarak, gençlerimizi geleceğin dijital dünyasıyla da biz buluşturacağız” dedi.

Doğruluk Payı’ndan Çağrı Mert Bakırcı, Erdoğan’ın bu açıkamasının ardından 2017 yılındaki sözleri ile tekrar gündeme geldi. Binali Yıldırım’ın benzer bir açıklaması üzerine Bakırcı şunları söylemişti: