Erdoğan astronot için Türkçe isim çağrısında bulunmuştu! Hangi öneriler geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat 2021 tarihinde Milli Uzay Programı'nın tanıtımını gerçekleştirmişti. Bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesini amaçladıklarını belirten Erdoğan, birçok kişinin uzaya gitme hayaliyle büyüdüğünü düşündüğünü dile getirmişti. Erdoğan, bunun gelecek nesillere yarar getirecek bir bilim misyonu olacağını kaydederek, gönüllüler arasından uzaya gitmek için yeterliliği olan bir Türk vatandaşının seçileceğini ifade etmişti. Seçilecek kişiye gerekli eğitimlerin verileceğini belirten Erdoğan, bu şekilde bilimsel deney yapma imkânının elde edileceğini duyurmuştu.

"Türkçe bir isim verelim"

Erdoğan, uzaya gönderilmesi hedeflenen kişiye "kozmonot" ya da "astronot" yerine Türkçe bir isim verilmesi gerektiğini belirterek, dilbilimcilere bunun için çağrıda bulunmuştu.

TDK'ya öneri yağdı

Bunun üzerine TDK'ya (Türk Dil Kurumu) uzaya gönderilmesi hedeflenen Türk vatandaşına verilebilecek isim için birçok öneri geldi. Konu hakkında açıklama yapan TDK (Türk Dil Kurumu) Başkanı Gülsevin, "gök" ile başlayan sözcüklerin çoğunluğu oluşturduğunu ifade etti. Gülsevin, uzaya gönderilmesi hedeflenen Türk vatandaşına verilebilecek isim için "Fatih" ve "Alpaslan" gibi Türk tarihinde büyük bir öneme sahip olan şahsiyet isimlerinin önerildiğini aktardı.

En çok hangi isim önerildi?

Uzaya gönderilmesi hedeflenen Türk vatandaşına verilebilecek isim için en fazla "Göktürk" isminin önerildiğini kaydeden Gülsevin, kendilerine gelen tavsiyeleri şu şekilde sıraladı:

- Cacabey,

- Göksü,

- Göktürk,

- Türkay,

- Evrenot,

- Uzay insanı,

- Fatih,

- Göksu,

- Gökreis,

- Gökay,

- Türkonot,

- Gökmen,

- Alpaslan,

- Akıncı.

Bahçeli "Cacabey" demişti

Uzaya gönderilmesi hedeflenen Türk vatandaşına hangi ismin verileceği merak içerisinde bekleniyor. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli'den "Cacabey" önerisi gelmişti.

Caca Bey, Kırşehir'e önemli hizmetler vermiş bir devlet adamıydı. 1240 senesinde doğan Caca Bey, Kırşehir'de yer alan Caca Bey Medresesi'ni yaptırmıştı. Türkçe eğitim verilen medresede, Arapça ve Acem dilinde eserler okutulmuştu. Caca Bey Medresesi'nde felsefe, tasavvuf ve İslam hukuku eğitimi verilmişti. Söz konusu medresedeki kuyuya yıldızların yansıdığı fark edilmiş ve yıldızlar hakkında önemli araştırmalar yapılmıştı. Caca Bey Medresesi'nde astronomiye ilişkin önemli faaliyetler gerçekleştirilmiş, fizik, kimya ve matematik dersleri de verilmişti. Mevlâna tarafından da büyük bir övgüyle bahsedilen Caca Bey, resmî yazışmalarında Türkçe kullanmış ve Anadolu'da çok sayıda hayır kurumu yaptırmıştı. Caca Bey, Kırşehir'de bey olduğu dönemde Esededdin İsyanı'nı bastırmıştı. Elbistan Savaşı'na katılan Caca Bey, Sultan Baybars'a esir düşmüş ve serbest bırakılmasının ardından yeniden Kırşehir'e gelmişti. 17 adet cami ve zaviyenin onarılmasını sağlayan Caca Bey, 1301 senesinde Rum tekfurları ile savaşırken şehit olmuştu.