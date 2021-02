Epic Games’te %75’e Varan İndirim Başladı Ve 319 Liralık Oyun Bedava Veriliyor!

11 Şubat 2021 saat 19.00 itibariyle Epic Games’de Epic Games Store İlkbahar Vitrini İndirimi başladı. Yüzde 75’e varan indirimlerle popüler oyunların uygun fiyatlı olarak satılacağı bu indirimde ücretsiz oyunlar da verilecek.

Epic Games tarafından yapılan duyuruya göre Türkiye saati ile 11 Şubat Perşembe günü saat 22.00’da Epic Games Store İlkbahar Vitrini Sunumu yapıldı. İndirimli oyunların fragmanlarını ve yeni oyun duyurularının yapıldığı bu sunum indirim başladıktan 3 saat sonra gerçekleştirildi. Yapılan sunumda yeni oyunlar duyuruldu ve oynanış imgeleri paylaşıldı. Bununla birlikte geliştiriciler oyunlarla ilgili detaylı incelemeler yaptı. Epic Games Twitch hesabı üzerinden izlenen sunuma hala ulaşabilirsiniz.

İlkbahar Vitrin İndirimi ise 11 Şubat 2021 saat 19.00’da başladı ve 25 Şubat 2021 19.00’a kadar devam edecek.

BÜYÜK İNDİRİME GİREN OYUNLARIN BİR KISMI

Cyberpunk 2077 - 224,10 TL

Assassin's Creed Valhalla - 223,27 TL

Immortals Fenyx Rising - 180,23 TL

EA Star Wars Üçlü Toplu Paket - 299,99 TL

Grand Theft Auto V: Premium Edition - 84,50 TL

Red Dead Redemption 2 - 200,33 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 15,00 TL

Hades - 32,00 TL

Godfall - 164,34 TL

Twin Mirror - 90,34 TL

Snowrunner - 96,00 TL

319 LİRALIK OYUNLAR ÜCRETSİZ VERİLECEK

Epic Games 18-25 Şubat tarihleri arasında Rage 2 oyununu ve Absolute Drift oyununu ücretsiz olarak verecek. Bu oyunların şu an için güncel satış fiyatı 299 lira ve 20 liradır.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUN İNDİRME NASIL YAPILIR?

Önümüzdeki hafta ücretsiz olarak sunulacak oyunları indirmek için öncelikle Epic Games ücretsiz indirme sayfasına girmeniz gerekmektedir. Üyeliğiniz yoksa kayıt olarak yeni bir hesap açın ve Epic Games hesabınıza giriş yapın. İndirmek istediğiniz ücretsiz oyunun üzerine tıklayın ve sipariş ver butonuna basın. Oyunun fiyatını 0.00 lira olarak gözüktüğünü emin olduktan sonra siparişinizi verin. Ardından oyunu açmak için Epic Games başlatıcısını yükleyin. Epic Games Launcher’ı açın ve kütüphane kısmından oyununuzu seçin.