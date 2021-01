Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu! Star Wars Battlefront 2 Geliyor!

Oyunculara Grand Theft Auto V, Hitman gibi dev yapımları ücretsiz olarak hediye etmesi ile oldukça popüler hale gelmiş olan video oyunu sağlayıcı servisi Epic Games, her hafta yeni bir oyunu ücretsiz olarak dağıtarak yakaladığı ünü devam ettiriyor. Epic Games aynı zamanda noel süresince her gün farklı bir oyun dağıtarak da özellikle döviz fiyatlarındaki yükseliş dolayısıyla yeni oyun satın almakta zorlanan ülkemiz oyuncularının kalbini kazanmayı başarmıştı.

Epic Games önümüzdeki hafta ücretsiz olarak dağıtacağı oyunu web sitesinde şimdiden duyurdu ve görünen o ki uzun bir süre kendisini trendlerde tutmaya yetecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Epic Games bir bilim kurgu serisi olan ve filmleri kadar oyunları da çok sevilen Star Wars serisinin EA Games tarafından oyuncuların beğenisine sunulmuş olan Battlefront 2 isimli yapımını oyunculara ücretsiz olarak sunacak. Bu yapımda açık alan uzay savaşları konsepti ile oyunculara heyecanlı bir Star Wars tecrübesi sunulmuş. Star Wars markası adına aynı konsepti hedef alan 3 farklı Battlefront oyunu daha piyasaya sürülmüştü. Özellikle 2005 yılında yayınlanan ve Battlefront II ile aynı ismi paylaşan yapıp oyun dünyasında Star Wars hayranı olan olmayan herkesin beğenisini toplamıştı.

Normalde 40 Euro satış fiyatına sahip olan bu oyuna oyuncular Epic Games uygulaması üzerinden 14 Ocak- 21 Ocak tarihleri arasında ücretsiz sahip olabilecekler. Oyun hesabınıza eklendikten sonra kalıcı olacaktır, bu tarihler arasında oynanabilecek bir deneme sürümü değildir. Hatta bu oyunun standart sürümü de değil! Epic Games, Star Wars Battlefront II’nin Celebration Edition isimli sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak.

Bu pakette ise oyunun standart sürümüne ek olarak Star Wars: The Rise of Skywalker eklenti paketi oyun içi öğeleri ve birçok içeriği kapsamakta. Celebration Edition’u hesabınıza eklediğinizde, 25’in üzerinde karakter görünüşü, altı efsanevi görünüş, The Rise of Skywalker paketi ile gelen Rey, Finn ve Kylo Ren görünüş paketi, 125’in üzerinde trooper asker ve destek ünitesi görünüşü, 100’ün üzerinde karakter ve trooper asker ses paketi ve 70’ün üzerinde karakter ve trooper asker zafer pozuna ücretsiz sahip olacaksınız!

Yıldız Savaşları deneyimini tam olarak yaşamak isteyen tüm Star Wars hayranları ve oyun severlerin mutlaka kütüphanelerine eklemeleri gereken oyun 14 Ocak tarihinden itibaren bir hafta süre ile Epic Games üzerinden ücretsiz sahip olunabilir olacak. Fırsatı kaçırmayın!

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 23:01