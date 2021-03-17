En ciddi tehlike havadan görüntülendi!

Özellikle 2020 yılının son aylarında Türkiye'de etkisi ciddi şekilde hissedilen yağış kıtlığı, Ocak ayının yarısından itibaren bir nebze de olsa hafifledi. Buna rağmen Ocak ayının ortalarından itibaren ülkede görülen yağışlar istenen seviyelere ulaşmadı. Uydu görüntülerini izleyen uzmanlar, bu yağış azlığının sonucu olarak Van'da tespit edilen kuraklık tehlikesini gözlemledi.

"Van Gölü havzasında çok az kar var"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, 2020 yılı Şubat ayıyla bu yılın Şubat ayında gerçekleşen yağış oranlarını kıyasladı. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kuraklıkla ilgili ürkütücü senaryoların ortaya konulduğunu aktaran Akkuş, özellikle Doğu Anadolu bölgesinin ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Uydu görüntülerinin bu tehlikeyi gözler önüne serdiğini kaydeden Akkuş, geçen yıl Van Golü havzasının yüzde 85 karla kaplı olduğunu ancak bu yıl bu oranın yüzde 50'lere düştüğünü vurguladı.

"Yazın ciddi bir su kıtlığı bekleniyor"

Bu dönemde inci kefallerinin üreme göçüne çıktığını ve su kaynaklarının varlığının onlar için önemli olduğunu vurgulayan Akkuş, bu balıkların yaz aylarında ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Kış aylarındaki kar yağışları sayesinde yaz aylarında dere ve nehirlerdeki su seviyesinin arttığını hatırlatan Akkuş, kar yağışı azlığı nedeniyle bu yıl nehirlerin kuruma tehlikesiyle yüzleşebileceğini söyledi. Enginsu Çayı su toplama Havzası'nda kar kıtlığı olduğuna değinen Akkuş, kar sularıyla beslenemeyen Van Gölü'nün ve bölgedeki derelerin su seviyesinin yazın ciddi derecede düşebileceğini aktardı.

"İnci kefalleri sadece Van Gölü'nde yaşıyor"

Van Gölü havzasında bulunan akarsuların gölü beslediğine değinen Dr. Mustafa Akkuş, akarsuların da su deposu olarak bilinen yamaçlardaki karlarla beslendiğini belirtti. İnci kefallerinin dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşadığını hatırlatan Akkuş, bu balıkların 15 Nisan-15 Temmuz arasında akarsulara göç ettiğini söyledi. Bölgede yaşayan 15 bin insanın geçim kaynağının bu inci kefalleri olduğuna işaret eden Akkuş, bu gidişle Temmuz ayından sonra Van'ı ciddi bir su krizinin beklediğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 12:33