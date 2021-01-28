Elon Musk’ın Uzay Kapsülüyle Uzaya Çıkmanın Fiyatı Belli Oldu!

Uluslararası Uzay İstasyonu şu anda uzayla ilgili çalışmalar için kullanılan bir platform. Ancak yakın dönemde, ISS’e bir uzay oteli inşa edilmesi söz konusu. Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX şirketi ile anlaşan bazı turizm şirketleri, uzaya turist çıkarmayı planlıyor. Bu şirketlerden biri olan Axiom, 2020’nin Mart ayında 3 turisti uzaya göndermek için SpaceX ile anlaştı.

Yolcular uzayı görmek için 55 milyon dolar ödedi

Axiom adlı uzay turizmi şirketi, geçtiğimiz yıl yapılan anlaşmanın ardından uzay turizmine ilişkin detayları açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada üç turistin yanı sıra mürettabat, şirketin başkan yardımcısı ve eski astronot Michael Lopez Alegria ekipte yer alacak. Gelen bilgilere göre uzay yolcularının her biri bu deneyim için 55 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu ücreti veren yolcular İsrailli pilot Eytan Stibbe, ABD’li girişimci Larry Connor ve yatırımcı Mark Pathy’den oluşuyor.

NASA’nın paylaştığı uzay turizmi listesine göre bu ücret her astronot için 11 bin 250 dolar, mürettebat için de 22 bin 500 dolara mal oluyor. Bununla birlikte konaklama gibi ücretlerle birlikte toplamda bir bilet 55 milyon dolar oluyor. Şirketin CEO’su, konuyla ilgili açıklamasında “Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılması planlanan özel görevlerden sadece ilki. Ve insanın uzaydaki büyük geleceğinin başlangıcı. Bu insanlar eve döndüklerinde Dünya’da anlamlı bir fark yaratacak.” dedi.