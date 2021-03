Elon Musk'tan Game of Thrones göndermesi!

Son zamanlarda Twitter'dan yaptığı açıklamalarla kripto para piyasasını dalgalandıran Elon Musk, kendisine yeni bir unvan buldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'e pazartesi günü sunulan bir rapor tuhaf bir gerçeği ortaya çıkardı. Elon Musk'ın, kurucusu olduğu elektrikli araç üreticisi şirket Tesla'da resmi olarak "Technoking" unvanını kullandığı ortaya çıktı. Şirketin CFO'su Zach Kirkhorn'un ise resmi olarak Master of Coin (Para Ustası) olarak adlandırıldığı görüldü.

"Master of Coin" unvanı Game of Thrones'tan geliyor!

Musk'ın, şirket CFO'su Zach Kirkhorn'a verdiği Master of Coin unvanının bir Game of Thrones referansı olduğu anlaşıldı. George R.R. Martin tarafından yazılan ve bittiğinde 7 kitaptan oluşacak Buz ve Ateşin Şarkısı serisinde de "Master of Coin" unvanlı bir kişi bulunuyor. Seriye göre Westeros kıtasının kral ya da kraliçesinin ekonomiden sorumlu saymanına da Master of Coin deniliyor. Seride entrikalarıyla tanınan Petyr Balish'in de Master of Coin olarak bilindiği kaydediliyor.

Piyasalarda Musk etkisi!

Kendisine Technoking ve şirketin CFO'suna da Master of Coin unvanlarını veren Elon Musk'ın, son zamanlarda kripto para piyasalarındaki etkisi göz önünde bulundurulursa durum anlaşılıyor. Tesla, önceki ay 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı, Bitcoin'in de yükselmesiyle birlikte Tesla büyük kar etti. Tesla'nın bir ayda Bitcoin'den elde ettiği kâr, 2020 yılı boyunca Tesla araç satışlarından elde edilen kârı geçti. Space X ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın diğer büyük kripto paralar olan Dogecoin ve Etherium'un değerini nasıl değiştirdiği düşünülürse Technoking unvanını hak ettiği belirtiliyor.

Tesla yönetim kurulundan istifa etmek zorunda kalmıştı

Elon Musk'ın Twitter'dan yaptığı esprili açıklamalar bazı Tesla yöneticilerini rahatsız ediyor. Gelen bilgilere göre Tesla'ya yatırım yapan iş insanlarından biri, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla şirketlerin ve kripto paraların değerini dalgalandıran Elon Musk'tan dolayı Tesla yönetim kurulu hakkında dava açtı. Musk, Twitter'da yaptığı açıklamalar nedeniyle 2018 yılında yönetim kurulundan istifa etmişti.