Elon Musk o köyün adını değiştirmek istiyor!

Elektrikli araç üreten Tesla ile uzay çalışmaları yürüten Space X şirketinin kurucusu ve sahibi olan Elon Musk, cesur girişimleriyle son yıllarda adından en çok bahsettiren iş insanı oldu. Sahibi olduğu Space X şirketiyle uzaya çıktıktan sonra sağlam şekilde yere inebilen roketler üreten Elon Musk, uzay turizmi hakkında da çığır açan girişimlerde bulunuyor. Elon Musk, nihai amacının uzay çalışmalarını ilerleterek Mars'ı yaşanabilir bir gezegen haline getirmek olduğunu ifade ediyor.

"Köyün adı Starbase olsun"

Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X, 2014 yılından bu yana Starship adındaki roketlerinin testlerini Teksas'ta bulunan Boca Chica Village köyünde gerçekleştiriyor. Boca Chica Village köyünü büyütmek istediğini kaydeden Elon Musk, köyün isminin Starbase (Yıldız Üssü) olarak değiştirip büyük bir şehire dönüştürmek istediğini belirtti. Musk, Teksas'ta kurulacak Starbase şehri sayesinde uzay çalışmalarını genişletmek ve Mars'a gitme hedefini kolaylaştırmak istediğini ifade etti.

Cameron County hakimi: "Elon Musk'ın talebini işleme koyacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr., köyün isminin Starbase olarak değiştitilmesi çin resmi başvurunun yapıldığını kaydetti. Space X'in resmi başvurusunu yaptığını aktaran hakim Eddie Trevine, bu amacı gerçekleştirmeye kafayı koyumşsa Elon Musk'ın Teksas yasalarına tamamen uyacağını kabul etmesi gerektiğini belirtti. Hakim Eddie Trevine, bölge halkı tarafından karşı çıkılsa da kanunlar gereğince Space X'in başvurusunu işleme koyacaklarını aktardı.

Sapce X'in "Super Heavy" adı verilen ve "şimdiye kadarki en güçlü itişe sahip" fırlatma sisteminin testleri sürüyor. Bu itici roketin yüksekliğinin 70 metre olacağı ifade edildi. Metan yakıt ve sıvı oksijenle doldurulacak roketin ağırlığının 3500 tona erişeceği aktarıldı. Testlerin yapıldığı Boca Chica Village köyünde halka açık bir su sisteminin bulunmadığı belirtiliyor. Space X'in bölgede elektrik santralleri kurmayı da hedeflediği kaydedildi.