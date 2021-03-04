Elon Musk'ın Starship'i patladı!

Space X'in Mars'a göndermeyi hedeflediği "yeni nesil uzay aracı" Starship'in 3. yüksek irtifa uçuş testi yapıldı. Fırlatıldıktan sonra piste dikey bir şekilde başarılı bir şekilde inen Starship test uçuşunu tamamladı. Her şeyin yolunda gittiği düşünüldüğü anda ise beklenmedik bir olay meydana geldi. Platforma yumuşak bir şekilde inen Starship'in motor bölümünde alevlerin olduğu görüldü. Motor kısmında elvlerin birden büyüdüğü roket kısa bir süre sonra gürültüyle infilak oldu.

Elon Musk'ın yeni nesil uzay aracı olan Starship'in diğer uzay araçlarından farkı bulunuyor. Bu araçla birlikte Mars'a aynı anda en az 10 kişi göndermeyi hedefleyen Elon Musk, 100 tonluk yükün uzaya götürülebildiği bu araçtan bir hayli umutlu. Ancak Starship'in daha önceki iki denemesinn de başarısız olması nedeniyle araçta birçok yeniliğin yapılması gerektiği kaydedildi. Teksas eylaetinde gerçekleştirilen test uçuşunda yaşanan patlamanın "yakıt tankında meydana gelen bir sızıntı" sebebiyle meydana geldiği kaydedildi.

Patlama sonrası açıklama yapan Elon Musk, aracın iniş esnasında hızının azaltamamasının sebebinin yanıt tankında oluşan düşük basınç olduğunu vurguladı. "İhtiyaçları olan bütün verileri elde ettiklerini" kaydeden Musk, test uçuşunun başarılı olduğunu belirtti.

Çalışanların büyük bir iş başardığını kaydeden Musk, Starship uçuşlarının başarılı olmasının normalleştiği günün, gerçek başarının geleceği gün olduğunu sözlerine ekledi. SN10 adlı uçuş daha önce de tespit edilen bir olumsuzluk nedeniyle fırlatmaya bir saniye kala iptal edilmişti.