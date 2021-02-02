E-ticaret Devi Alibaba'da Neler Oluyor?

Çin'deki regülasyonları eleştiren Jack Ma bir süre ortadan kaybolmuştu. AliBaba Group’un kurucusu işadamı Jack Ma yapmış oldu açıklamadan sonra tam 3 ay ortadan kaybolmuştu. İşadamının ortadan gözükmemesi akıllara bazı soru işaretini getirmişti. İş adamı Jack Ma Çin devlet gazetesinin girişimci liderler listesinden adı çıkarıldı. Gazeteden adının çıkartılması Jack Ma’nın pekin'in gözünden düştü ve eski itibarını kaybettiği şeklinde yorumlandı.

Çin'in dev firması olan, internet ve teknoloji grubu Alibaba Group’un kurucusu işadamı Jack Ma, aylar sonra ortaya çıktı. Yapmış olduğu eleştiri daha sonra uzun bir süre ortada gözükmeyen Çin'in en çok tanınan işadamı olarak bilinmektedir. Shanghai Securities News’in listede adı yer almazken Huawei Technologies’den Ren Zhengfei ve Xiamo’den ve BYD şirketlerinin kurucularını övgü dolu sözleriyle bahsetmeyi tercih etti.

Ali Baba Group'un kurucusu olan işadamı Jack Ma, 24 ekim tarihinde Çin’in düzenleyici sistemini eleştirel sözler ile nitelendirilmiş ve bu eleştirinin ardından Jack Ma’nın sahibi olduğu Ant Group’un 37 milyar dolarlık halk arzı durdurulma kararı alınmıştı.

Eleştirel açıklamanın ardından Jack Ma, kasım ayından beri bu zamana kadar medyada görülmemiş, ve aynı zamanda işadamının sosyal medyadan hiçbir şey paylaşmaması ve kendi programı olan ‘’Afrika İş Kahramanları’’ programın finalinde bulunmaması oldukça dikkat çekmiştir.

Jack Ma’nın kurucusu olduğu Alibaba, sadece e-ticaret değil, eğlence sektörü, dijital medya, bulut bilişim gibi çoklu alanlarda faaliyet göstermektedir. Başarılı şirket son 20 yılda ulaşılamayan başarıya ulaşmış ve değeri 500 milyar doları geçen şirketler arasına girmeyi başarmıştır. Kendi bünyesi altında sayısı 86 bine ulaşan binlerce kişiye iş kapısı olan Alibaba, e-ticarette lider firmalardan biri olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Alibaba'nın kurucusu olan Jack Ma'nın artık emekli olmak istediği, emekliye ayrılmak istemesi de ülke gündeminde yankı bulmuştur.