Duyma yeteneklerini artıracak cihaz heyecan yarattı!

Duyma sorunu yaşayan insanların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yürüten Google'ın üst kuruluşu Alphabet'in dikkat çeken bir çalışması ortaya çıktı. Alphabet'in bünyesinde çalışan X laboratuvarının "Wolverine" ismi verilen tuhaf projesi, duyanları heyecanlandırdı. Giyilebilir ürün tasarlamasıyla tanınan X laboratuvarı, insanın duyma yeteneklerini adeta süper kahraman seviyesine çıkarmak istiyor.

"Kalabalık ortamdaki bir kişinin sesi ayırt edilebilecek"

Google'ı elinde bulunduran dev Alphabet şirketinin insanların duyma yeteneklerini onlarca kat artıracakbir cihaz üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Insider'ın verdiği bilgilere göre X laboratuvarının üreteceği cihaz, kulakiçine girebilecek ve duyma yeteneklerini yükseltecek. Cihazı geliştiren ekibin şu an meşgul olduğu konunun, cihazın dışarıdan gelecek sesleri elimine ederek rahat bir duyma yetisi kazandırmasını sağlamak olduğu kaydedildi. Üretilecek bu kulaklıkla birlikte istenirse kalabalık ortamdaki bir insanın sesine odaklanılacak. Çalışma ekibini güçlendirmek için "Starkey Hearing Technologies" şirketindeki çalışan bazı kişilerin de programa dahil edildiği konuşuluyor.

Google'nın gizemli X laboratuvarı!

Google'nın çok konuşulan yarı gizli departmanı olan X laboratuvarında, basına duyurulmasından kaçınılan birçok çalışma yürütüldüğü öne sürülüyor. Labratuvarda "robot projeleri" ve "uzay asansörleri" givi projelerin geliştirilmeye çalışıldığı aktarılıyor. Konuyla ilgili daha önce açıklamada bulunan analist Rob Enderle, "İnanılmaz tuhaflıkta şeyler üretiyorlar" demişti. Laboratuvar hakkında birçok spekülasyonun çıkması üzerine açıklamada bulunan Google sözcüsü Jill Hazelbaker, şu ifadeleri kullanmıştı: