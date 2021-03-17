Dünya'ya 'en uzak' nokta görüntülendi: 12.7 milyar yıl!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olan NASA'dan son zamanlarda yapılan bir keşfe ilişkin önemli bir duyuru geldi. Yapılan duyuruya göre, Büyük Patlama'nın ardından oluşan en büyük kuasarın (aşırı parlak gök cismi) gözlendiği belirtildi.

NASA'da çalışan bilim insanları bu kuasarın Dünya'ya olan uzaklığının 12.7 milyar ışık yılı olduğunu kaydetti. Araştırmaların bu konuya yoğunlaşması halinde çok önemli keşifler yapılabileceğini vurgulayan NASA araştırmacıları, tespit edilen kuasarın şimdiye kadar gözlemlenebilen Dünya'ya en uzak bölge olabileceğini belirttiler.

Dünya'ya uzaklığı 12.7 milyar ışık yılı!

Dünya'ya olan uzaklığı 12.7 milyar ışık yılı olan kuasara PJ352–15 isminin verildiği ifade edildi. Bu devasa kuasarın büyüklüğünün "Güneş'ten bir milyar kat büyük" olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Chandra X-ray gözlemevinin tespit ettiği kuasarın ışıklarının "patlamanın merkezinden 160 bin yıl ışık yılı uzakta" gözlemlendiği kaydedildi. Gözlemlenen bu ışıkların 160 bin yıl önce meydana gelen bir patlama sonucunda oluştuğu aktarıldı.

Şimdiye kadar gözlemlenen en uzak nokta!

Keşfedilen bu devasa kuasarla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi gerektiğini aktaran NASA yetkilileri, bu keşiflerin evrenin doğuşuna dair önemli ipuçları sunacağını vurguladı. Galaksilerin doğum dönemlerine yakın zamanlarda oluşan kuasarların önemli bilgiler içerdiği bildirildi.

Keşfedilen PJ352–15 kuasarının, şimdiye kadar tespit edilen en uzak ışın demetinden 300 milyon ışık yılı daha uzakta olduğu ifade edildi. Evrenin henüz bir milyar yaşında dahi olmadığı bir dönemde oluşan kuasarın, evrenin ilk dönemlerine dair önemli bilgiler vereceği belirtildi.