Çocuk yatak odasında bulunmaması gerekenler!

Bir yılı aşkın süredir dünya genelinde etkisini gösteren pandemi nedeniyle tespit edilen vaka sayısı 123 milyona yaklaştı, ölenlerin sayısı 2 milyon 714 bine dayandı. Uzmanlar, salgının sadece görünen yüzü olan vaka-ölüm sayılarının dışında birçok farklı konuda çeşitli etkilere neden olduğunu bildiriyor. Salgının ekonomik ve psikolojik etkilerinin bulunduğunu kaydeden uzmanlar, eve kapanmaların artması nedeniyle teknolojik aletlerle daha fazla vakit geçirildiğini belirtiyor. Elektronik aletlerin ışığına uzun süre maruz kalınmasının ciid bir sorun olduğuna değinen uzmanlar, bu durumun ilerde çeşitli sorunlara yol açacağını vurguluyor.

Öfke patlamaları, uykusuzluk ve iştahsızlık arttı!

Sokağa çıkma yasakları ve virüs endişesi nedeniyle çocukların da eve kapandığını hatırlatan uzmanlar, bu dönemde çocukların ciddi bir "elektromanyetik kirlilik" ile karşı karşıya kaldığını belirttiler. Kablosuz internet sistemleri olan WI-FI ve mob,l ağların ciddi tehlikeler içerdiğini bildiren uzmanlar, bu elektronik dalgalara maruz kalmanın çeşitli sorunlara yol açtığını vurguladılar. Pandemi döneminde özellikle çocuklara uykusuzluk, iştahsızlık ve konsantrasyon bozukluğu gibi çeşitli durumların gözlendiğini belirten uzmanlar, "öfke patlamaları" ve "moral bozukluğu" gibi psikolojik etkilerin de bunlarla beraber geldiğini bildirdi.

Çocukların yatak odasında bulunan şeylere dikkat!

Elektronik aletlerle ilişkinin sınırlı tutlması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bumin Dündar, elektronik aletlerin uzun dönemli kullanımı neticesinde zararlarının da arttığını kaydetti. Yatak odasında elektronik cihazların bulunmaması gerektiğini kaydeden Dündar, kablolu internet bağlantısını önerdiklerini ifade etti.

Hamilelerik döneminde elektronik aletlere fazla maruz kalınmasından dolayı çocukların gelişiminde bazı olumsuzlukların görülebileceğini aktaran Prof. Dr. Selçuk Çömlekçi ise çocukların yataklarının elektrik prizlerinin ve pencerelerin yakınında bulunmaması gerektiğini söyledi. Elektronik aletlerin uzun süre kullanımının gelişme çağındaki çocuklarda ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Şükrü Özne ise sürekli açık kalan kablosuz bağlantılara 24 saat maruz kalınması nedeniyle ilerleyen dönemlerde ciddi sorunların ortaya çıkacağını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 12:38