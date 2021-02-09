Clubhouse’a Çin’de Erişim Engeli Geldi

Son dönemde çok popüler olan sosyal medya uygulaması Clubhouse’a Çin’de erişim engeli getirildi… Birçok sosyal ağa erişim engeli söz konusu olduğu Çin’de, son günlerde adından çok söz ettiren Clubhouse için de engel kararı geldi. Çin’de yaşayan kullanıcılar, Pazartesi gecesinden itibaren Clubhouse’a girişlerde hata mesajı aldı. Birçok Çinli kullanıcı, VPN kullanmadan Clubhouse’a erişemediğini bildirdi.

Güvenlik Duvarı’na takıldı

Clubhouse’ın, aralarında Facebook, Youtube ve Twitter gibi platformların da yer aldığı “erişime kapalı internet sitelerinin” takıldığı Dev Güvenlik Duvarı’na takıldığı aktarılıyor. Sesli mesajlaşma tabanlı bir uygulama olan Clubhouse’ta Çinli kullanıcılar Doğu Türkistan’daki Uygur kamplarının yanı sıra Tayvan ve Hong Kong gibi ülkede tartışma yaratan konularla ilgili konuşuyordu.