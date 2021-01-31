Clubhouse Uygulaması Nedir, Nasıl Kullanılır, Davet Kodu Nasıl Alınır, Nasıl Üye Olunur?

Son günlerde sosyal medyada adını sık sık duyuran Clubhouse uygulaması Twitter'a benzerliği ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar ise “Clubhouse uygulaması nedir, davetiye nasıl alınır?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Sizler için Clubhouse uygulaması ile ilgili tüm merak edilenleri araştırdık.

2020 yılında kullanıma açılan Clubhouse uygulaması son zamanlarda sosyal medyada sık sık adını duyurmaya başladı. Kullanıcıların sesli sohbet odaları üzerinden başka insanlarla etkileşime girebildiği bu uygulamada üyelik sistemi diğer sitelerden biraz farklıdır. Bekleme listesine girmeden üye olmak isteyen kullanıcıların uygulamayı kullanan bir kişiden davet kodu alması gerekmektedir.

Alpha Exploration Co. yazılım şirketi Clubhouse uygulamasını 2020 yılında geliştirmiştir. Bir sosyal ağ platformu olan bu uygulamada sesli sohbet odaları bulunmaktadır. Diğer sosyal medyaların aksine bu uygulamada video ve fotoğraf paylaşımı yapılamıyor ancak kullanıcılar dikkatlerini çeken konularda açılmış olan sohbet odalarına girip sesli etkileşim yoluyla sohbete katılabiliyorlar.

CLUBHOUSE UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Clubhouse uygulamasına üye olan kullanıcılar sohbet odaları üzerinden diğer kullanıcılarla sesli bir şekilde etkileşimi kurabiliyor. Uygulamanın içinde konu başlıklarına göre sohbet odaları kurulmuş durumda. Kullanıcılar zevklerine göre sohbet yöneticisinden izin alıp sohbete sesli bir şekilde dahil olabiliyor ya da yalnızca dinleyici olarak muhabbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulamasını Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından ayıran özellik ise uygulamada yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmamasıdır.

CLUBHOUSE ANDROID’DE VAR MI?

Uygulama henüz Android telefonlara gelmemiştir. Şu an için sadece iOS kullanıcıların kullanımına sunulmuştur.

CLUBHOUSE’A NASIL ÜYE OLUNUR?

Clubhouse uygulamasına üye olmanız için öncelikle cihazınıza Clubhouse uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Kendinize bir kullanıcı adı seçin ve SMS yoluyla hesap doğrulamasını yapın. Eğer başka bir kullanıcıdan davet kodu almadıysanız hesabınız bekleme listesinde alınacaktır. Ancak halihazırda uygulamaya üye olan bir kullanıcı size davetiye gönderirse bekleme listesine girmeden kolayca üye olabileceksiniz.

CLUBHOUSE DAVET KODU NASIL ALINIR?

Uygulamaya daha önceden üye olan bir arkadaşınızdan size davet kodu göndermesini isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra Twitter’da arama bölümüne Clubhouse yazarak kullanıcıların paylaştığı davet kodlarını kullanarak üye olmanız mümkün.