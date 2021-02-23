Clubhouse'un açığı tespit edildi, uzmanlar olayı yorumladı!

Son zamanlarda bir hayli popüler hale gelen sesli sohbet odası olan Clubhouse bu kez bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Clubhose yöneticileri, uygulamada bir açığın tespit edildiğini itiraf etti. ABD'li uzmanların yaptığı araştırmaya göre bir Clubhouse kullanıcısı, odalardaki konuşmaları internette paylaşmanı yolunu keşfetti. Clubhouse yönetimi, durumun tespit edilmesi üzerine söz konusu kullanıcının uygulamadan hemen atıldığını ve bir daha geri dönmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Böylesine tehlikeli bir durumun bundan sonra tekrarlanmaması için birçok önlem alındığı ifade edildi.

Clubhouse'da tespit edilen bu güvenlik açığının ortaya çıkması üzerine, uygulamaya giren kişilerin de paniğe kapıldığı ifade edildi. Clubhouse'taki bu güvenlik açığını ilk defa ortaya koyanların ise "Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi" olduğu kaydedildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan uygulamanın baş teknoloji yetkilisi David Thiel, olayın bir hackleme olmadığını dile getirdi. Olayın, bir kullanıcının hizmet kurallarını ihlal etmesiyle ilgili olduğunun altını çizen Thiel, söz konusu kişinin uygulamaya bir daha dönemeyeceğini bildirdi.

Veri sızıntısı ve veri ihlali farkı!

Konuyla ilgili açıklamalar yapan uzmanlardan biri de Washington Post gazetesinin güvenlik altyapısını yöneten Avustralyalı uzman Robert Potter oldu. Potter, "veri sızıntısı" ile "veri ihlali" kavramlarının sıklıkla birbirine karıştırıldığını ifade etti. Verilerin izin verilmeyen ortamlarda paylaşılmasının "veri sızıntısı" olduğunu kaydeden Potter, verileri çalmak amacıyla sisteme girilmesinin "veri ihlali" olduğunu vurguladı. Söz konusu Clubhouse olayı hakkında bilgi veren Potter, uygulamayı kullanan bir kişinin "aynı anda birden fazla konuşma odasına girilebileceğini" ortaya çıkardığını ifade etti. Potter, bu kullanıcının, arayüzünü kendisinin oluşturduğu bir site ile Clubhouse'un sohbet odalarını birbirine bağladığını kaydetti. Böylece başka site üzerinden Clubhouse uygulamasındai sohbetlerin dinlenebilir hale geldiğini aktaran Potter, bu tarz şeylerin bütün popüler uygulamaların başına gelebildiğini belirtti.