Rusya'nın geçmişte uzayın liderlerinden biri olduğu biliniyor. Hatırlanacağı üzere Rusya, uzaya ilk insanı gönderen ülke olmuştu. Fakat söz konusu ülke, finansman sıkıntı sebebiyle son senelerde uzay çalışmalarında ciddi bir ilerleme kaydeden ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Çin'in gerisinde kaldı. Fakat alınan son bilgiye göre, Çin ve Rusya Ay'da uzay istasyonu kuracak. Konuya ilişkin açıklamada Rusya merkezli uzay ajansı Roscomos'dan geldi.

"Anlaşma sağlandı"

Söz konusu açıklamada, Ay'ın yüzeyinde ya da yörüngesinde araştırma tesisi kurulması amacıyla Çin Ulusal Uzay Dairesi ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu projenin bütün ülkelere açık olduğuna dikkat çekildi.

"En büyük proje olacak"

Araştırmacılara göre bu proje, Çin'in şimdiye kadar uzay konusunda katıldığı en büyük uluslararası proje olarak kayıtlara geçecek.

"Liderlik istiyor"

Fransa basını, Rusya'nın bu hamle ile uzay rekabetinde tekrar lider olmayı hedeflediğini dile getirdi. Rusya, ilk insanlı uzay uçuşunu 60 sene önce gerçekleştirmişti. Söz konusu ülke, 1961 senesinin Nisan ayında yani Sovyetler Birliği döneminde uzaya Yuri Gagarin'i yollamıştı. Rusya, iki sene sonra da Valentina Tereshkova'yı uzaya göndermişti. Tereshkova, uzaya ilk gönderilen kadın olmuştu.

NASA (Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi) ise 1961 senesinin Mayıs ayında ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirdi. Söz konusu ülke, Mercury-Redstone 3'e Alan Shepard'ı gönderdi. Fakat Rusya, son senelerde hem Mars hem de Ay çalışmalarında ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Çin'in gerisinde kaldı.

Çin Mars'a keşif aracını gönderdi

Çin, uzay rekabetinde Rusya ile ortaklık arayışında. Söz konusu ülke tarafından önemli bir uzay programına imza atıldı. 2020 senesinde Çin tarafından Mars'a Tianwen-1 isimli keşif aracını gönderdi. Söz konusu keşif aracı, Ay'dan aldığı toprak ve kaya numunelerini Aralık ayında Dünya'ya getirmeyi başardı. Bu tarz bir görev, 40 seneden uzun bir zamandır gerçekleştirilmiyordu.

"Ortak uzay istasyonu önemli"

Çinli analist Chen Lan, Rusya ile Çin'in Ay'da kuracağı uzay istasyonunun önem arz ettiğini dile getirdi. Chen Lan, bunun uzay alanında Çin'in yürüttüğü en büyük iş birliği projesi olacağını belirterek, bu nedenle önemli olduğunu söyledi.

"Fırlatma törenine çağırdık"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin, 1 Ekim günü gerçekleştirilmesi beklenen Luna 25'in fırlatma törenine Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkanı Zhang Kejian'ı çağırdığını belirtti. Luna 25, Rusya'nın 1976 senesi itibarıyla Ay'a fırlatacağı ilk araç olarak kayıtlara geçti.