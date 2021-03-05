Çin'in aracından net Mars fotoğrafları!

İnsanoğlunun galaksiye açılmadan önceki ilk durağı olan kızıl gezegen Mars, özellikle son zamanlarda uzay araştırmalarının odağı oldu. Dünya'ya en yakın ziyaret edilebilen gezegen olan Mars'ın bir zamanlar var olan ancak milyarlarca yıl önce kaybolmuş nehirleri ve canlılarıyla ilgili araştırmalar yürütülüyor. Birçok gelişmiş ülke gibi Çin de Mars ile ilgili araştırmalarını ileri bir boyuta taşıdı. Gezegenin yüzeyine indirilmesi için hazırlıklar yapılan Çin'in Tianwen-1 aracı, Mars'ın yörüngesine yerleşti.

Fazla detay yakalandığı için siyah-beyaz fotoğraflar çekildi!

Kızıl gezegenin yüzeyine yaklaşık 5000 kilometre uzaklıkta bulunan Tianwen-1'den yüksek çözünürlüklü Mars fotoğrafları geldi. Mayıs ayında gezegenin yüzeyine inecek Tianwen-1'den gelen fotoğraflar büyük ilgi çekti. Fotoğraflarda gezegenin coğrafi detayları dikkat çekiyor. Daha çok detay yakalanabilmesinden dolayı siyah beyaz fotoğrafların çekildiği belirtildi. Fotoğrafı çekilen kraterin çapının 620 metreyi bulduğu kaydedildi. İsminin anlamı "Cennete sorular" olan Tianwen-1 aracının yaz aylarında gezegende yaşamın izlerini süreceği belirtildi.

ABD'nin Perseverance aracı önceki ay Mars'a indi!

Mars ile ilgili çalışmalar son zamanlarda artış gösterdi. NASA aracı Perseverance (Azim) önceki ay Mars'a ulaştı. Geçen yıl 30 Temmuz günü yolculuğuna başlayan Perseverance, yedi aylık yolculuktan sonra başarılı bir şekilde kızıl gezegenin yüzeyine indi.

Perseverance'nin, şimdiye kadar başka bir gezegene gönderilmiş "en gelişmiş uzay biyolojisi laboratuvarı" olduğu kaydedildi. Gezegende yer alan eski bir nehir yatağında bulunan Jezero Krateri'ne inen araçta 20 özel kamera bulunduğu kaydedildi. Araçta 2 gelişmiş kameraya sahip bir mini helikopterin de bulunduğu belirtildi. Gezegendeki mikrobik fosillerle ilgili araştırma yürütecek Perseverance, Mars'ta geçmişteki hayatın izlerini arayacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 11:36