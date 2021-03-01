Cep Telefonu Fiyatlarını Yarı Yarıya Düşürecek Olan Adım Atıldı!

Cep telefonları günümüzde büyük bir zaruret ya da bir başka deyişle ihtiyaç olan şeylerden birisi haline geldi. Birçok işlemi internet üzerinden ve mobil platformlardan yapmamız nedeniyle telefona olan ihtiyacımız daha da arttı. 2020 Mart ayında başlayan pandemi süreci ile birlikte eğitim öğretim de dahil olmak üzere hayatımızı doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren her alan telefonlar üzerinden yürütülebilir duruma geldi. Bunun sonucu olarak da özellikle son 1 yılda cep telefonu satın almak oldukça büyük ve önemli bir ihtiyaç haline geldi ve birçok insan uygun fiyatlı cep telefonu satın almak için arayışlara başladı. Şayet sizler de bu bahsi geçen insanlardansanız ya da bir başka deyişle cep telefonu almak için zemin yokluyorsanız bu haberimiz tam da size göre. Yapılan son açıklama ile birlikte cep telefonu fiyatlarında yarı yarıya yani % 50 oranında indirim yapılacağı belli oldu.

Birçok ünlü cep telefonu markası Türkiye’de üretim yapmaya başlıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Oppo, Tecno Mobile ve Xiaomi markaları bu üretim kararını açıklamıştı. Kervana katılacak yeni markalar ise TLC, Samsung, Huawei ve Vivo oldu. Bunca markanın ülkemizde cep telefonu üretimine başlayacak olmasının istihdamı büyük oranda arttırması bekleniyor.

Türkiye ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlayacak olmasının yanı sıra üretimleri ülkemizde yapılan telefonlar pek çok vergiden muaf olacak ve bu bağlamda cep telefonu fiyatları yarı yarıya düşecek. Dünyaca ünlü markaların alt segmentte yani 2.500-3.000 lira arasında fiyatlara satılan telefonlarının Türkiye’de üretilmesiyle birlikte 1.000-1.750 lira bandına düşeceği belirtildi. Yerli üretim yapan yabancı markalar gözetim belgesi ve gümrük vergisine tabii tutulmayacağı için daha da uygun fiyatlı hale gelmesi bekleniyor.

Türkiye’de üretime başlayacak olan markalardan birisi olan Oppo, Mart ayında üretime başlayacak olduklarını açıkladı. Bunun yanı sıra, Xiaomi ve Tecno Mobile de önümüzdeki ay Türkiye’de üretime başlayacak.