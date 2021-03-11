Büyük tehlike: Yazlar uzadı, diğer mevsimler kısaldı!

Son yıllarda iyice gözle görülür hale gelen küresel ısınmayla ilgili Çin'de bir araştırma yapıldı. İklim değişiminin Kuzey Yarımküre'ye etkileri hakkında yapılan araştırmaya göre 80 yıl sonra Dünya'yı bir felaket senaryosu bekliyor. İklim değişiminin etkilerinin bu şekilde devam etmesi durumunda yeni yüzyılın başlangıcında Kuzey Yarımküre'de kış döneminin 2 aya inebileceği, yaz döneminin ise 6 aya çıkabileceği kaydedildi.

"İklim süreleri dramatik şekilde değişti"

Küresel ısınmayla ilgili araştırmayı "Çin Bilimler Akademisi" ile "ABD merkezli bilim dergisi Geophysical Research Letters" gerçekleştirdi. Geophysical Research Letters'ın baş yazarı olan okyanus bilimci Yuping Guan, durumun ciddiyetine işaret etti. Yaz aylarının gittikçe uzadığını ve kış aylarının kısaldığını aktaran Guan, bu durumun tarım ve insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturacağını bildirdi. 1950 civarında dört mevsimin de Kuzey Yarımküre'de gözle görülür şekilde ayırt edilebildiğini kaydeden Guan, iklim değişikliğinin bu keskin mevsim geçişlerini "dramatik şekilde" değiştirdiğini belirtti.

Küresel ısınmanın etkilerini ölçmek için 1952 ile 2011 yılları arasındaki günlük iklim verilerini inceleyen araştırmacılar önemli sonuçlara ulaştı. Bir dönemde görülen sıcaklığın yüzde 25 oranında artığı günleri yaz başlangıcı olarak kabul eden araştırmacılar, aynı şekilde sıcaklığın yüzde 25 oranında düştüğü günleri de kış başlangıcı olarak kabul ettiler. Araştırmanın sonuçlarına göre yaz mevsimi 1952 yılında 78 gün iken, 2011 yılında 95 güne yükseldiği tespit ettiler. Kış mevsiminin ise bu yıllar içinde 76 günden 73 güne düştüğü belirtildi. Araştırmaya göre sonbahar 87 günden 82 güne düştü, ilbahar mevsimi 124 günden 115 güne indi.

"Isınma nedeniyle göç yolları değişti"

Artık yazların çok daha uzun sürdüğünü ve kışların gecikip kısaldığının altını çizen okyanus bilimci Yuping Guan, bu değişimin çevre, tarım ve sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını kaydetti. Bu değişimlerden dolayı kuşların göç yollarının ve zamanlarının değiştiğini bildiren Guan, bu durumun ekolojik dengeleri bozduğunu dile getirdi. Guan, küresel ısınmaya ciddi bir çözüm bulunmazsa 2100 yılında kış aylarının 2 ay bile sürmeyeceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 10:58