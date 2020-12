Boston Dynamics Robotlarının Dans Gösterisi Alkış Topladı

Amerika'da uzun yıllardır insansı robot projelerinin geliştirildiği herkes tarafından biliniyor. Parkur tamamlayan, şarkı söyleyen, ağır zırhlı asker robotlar derken Boston Dynamics en son dans eden robotlarının videosunu Youtube kanalı üzerinden paylaştı. Firmanın Atlas ve Spot isimli robotları zaten dünyaca ünlüydü. Firmaya ait robotlar geçmiş dönemde takla atma, yük taşıma, parkur tamamlama, koşma ve kapı açma gibi özelliklerle gündeme gelmişti. Teknolojideki gelişmeleri de kendisine katan Boston Dynamics, artık gerçekçi bir şekilde robotlarına dans etmeyi de öğretti. Atlas ve Spot The Contours’un “Do You Love Me” şarkılarıyla hünerlerini gösterdi. Robotların dans gösterisi izleyicilerden tam not aldı.

Boston Dynamics tarafından yayınlanan yeni videonun başrolünde Atlas bulunuyor. Pürüzsüz geçişler ve akıcı dansıyla Atlas neredeyse bir insandan daha iyi dans ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1 milyar 100 bin dolar karşılığında Hyundai'ye satılan Boston Dynamics bu videosuyla kelimenin tam anlamıyla show yapmış oldu. Youtube'a yüklenen video kısa sürede paylaşım rekoru kırdı. Video saatler içinde yaklaşık 900 bin kişi tarafından izlendi.

1992 yılında Boston'da kurulan şirket ABD ordusu için çalışmalarına devam ediyor. Mühendislik, yapay zeka ve robotik tasarım konularında iddialı olan firma artık Hyundai çatısı altında hizmet verecek.