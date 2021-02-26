Bill Gates'ten kripto para eleştirisi!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, son zamanlarda aşı çalışmaları ve iklim değişikliğinin yanı sıra kripto paralarla ilgili de açıklamalar yapmaya başladı. Şimdiye kadar hiç Bitcoin almadığını kaydeden Gates, orta halli vatandaşların cebinde milyar dolarlar bulunan Elon Musk gibi davranmaması gerektiğini belirtti. Son zamanlarda popüler hale gelen sesli sohbet uygulaması Clubhouse'da bir sohbete katılan ünlü milyarder, Bitcoin almadığını tekrarladı. Milyader iş insanı Gates, tercih ettiği yatırım araçlarının "somut ürünler üreten" yatırımlar olduğunu dile getirdi.

"Eğer yeşil enerji kullanılıyorsa görüşlerim değişir"

Kripto para madenciliğiyle ilgili bir eleştirisini dile getiren Gates, bu işlem sırasında çok fazla elektrik kullandığını aktardı. Bitcoin transferi sürecinde yüksek miktarlarda enerji kullanıldığının altını çizen Gates, bu durumdan dolayı şüpheleri olduğunu söyledi. Gates, şayet bu enerjinin yeşil enerji olması durumunda fikrinin değişebileceğini sözlerine ekledi. Bitcoin konsuunda bazı şüpheleri olduğunu kabul eden milyarder iş insanı, Bil Gates vakfının düşük transfer ücretiyle bir dijital para birimi ürettiğini ve bu kpirto paranın gelişim sürecinde olduğunu ifade etti.

"O kadar paranız yoksa..."

Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli araç üreticisi olan Tesla'nın önceki ay 1,5 milyar dolarlık Bitcoin almasının ardından Bill Gates sade vatandaşı uyarmıştı. Önceki günlerde fikirlerini paylaşan Gates, cebinde milyarlarca doları bulunan Musk'ın "karmaşık finans bilgilerine sahip" olduğunu hatırlatmıştı. Musk'ın bir yerden kaybederken bir yandan kazanabildiğini aktaran Gates, "O kadar paranız yoksa kripto para konusunda fazla cesur olmayın" demişti.

Kripto para madenciliği nasıl yapılıyor?

Kripto para madenciliği için güçlü ekran kartları olan süper güçlü işletim sistemlerine sahip olan bilgisayarların kullanıldığı biliniyor. Merkezi bir otoritesi bulunmayan kripto para, güçlü bilgisayarlarda yapılan ve bulmacayı andıran yüksek düzeyli matematik işlemlerinin ardından dolaşıma sokuluyor. Bu durum, altın arayıcılarını piyasaya altın sokmasına benzetilmesi nedeniyle mining (madencilik) olarak adlandırılmaktadır. İlk kripto paranın 4 ocak 2009'da üreildiği biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 09:05