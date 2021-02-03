Bezos'tan flaş karar: Amazon'dan istifa edecek!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli olan ve özellikle koronavirüs sürecinde gelirleri ciddi düzeyde artış gösteren Amazon isimli e-ticaret devi, geçen senenin son çeyreğine dair bilançoyu duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2021 senesinde yönetici değişikliğinde bulunulacağı belirtildi. 2021 senesinin üçüncü çeyreğinde Bezos'un üst yöneticilikten istifa edeceği kaydedilen açıklamada, söz konusu ismin yine yönetim kurulu başkanlığını sürdüreceğine dikkat çekildi. Açıklamada, Andy Jassy'nin e-ticaret devinin üst düzey yöneticiliğine getirileceği bildirildi.

Gelirleri tavan yaptı

Amazon'un geçen senenin son çeyreğine ilişkin mali bilançosuna yer verilen açıklamada, e-ticaret devinin çeyreklik gelirinin ilk defa 100 milyar doları geçtiği kaydedildi. Açıklamada, 2020 senesinin dördüncü çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli e-ticaret devinin satışlarının 2019 senesinin dördüncü çeyreğine göre yüzde 44 oranında artış gösterdiği ve 125,6 milyar dolara çıktığı ifade edildi.

Koronavirüs sürecinde satışlar arttı

Koronavirüsün patlak verdiği 2020 senesinde genel olarak Amazon'un satışlarının artış gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, 2020 senesinde e-ticaret devinin satışlarının 2019 senesine göre yüzde 38 oranında artış gösterdiği ve 386,1 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 2020 senesinin dördüncü çeyreğinde Amazon'un net kârının 7,2 milyar dolara çıktığı belirtilerek, e-ticaret devinin hisse başına kârının ise 14,09 dolara yükseldiği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli şirket, 2019 senesinin dördüncü çeyreğinde kârını 3,3 milyar dolar olarak duyurmuştu.

2020 senesinde net kâr 21,3 milyar dolar oldu

Açıklamada, 2020 senesinde şirketin net kârının 21,3 milyar dolara yükseldiği ifade edilerek, e-ticaret devinin hisse başına kârının ise 41,83 dolar olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi. Söz konusu şirket, 2019 senesinde kârını 11,6 milyar dolar olarak açıklamıştı.

İlk başta yalnızca kitap satılıyordu

Ailesine ve kendisine ait 100 bin dolarlık bir sermaye ile 1994 senesinde Amazon'u başlatan Bezos, internet kullanımının artması üzerine bankerlik şirketindeki görevinden istifa etmiş ve tamamen bu alana yönelmişti. Bezos, üvey babasının evinde bulunan garajı atölye haline getirmiş ve şu anda onu dünyanın en zenginlerinden biri yapacak olan Amazon'u burada kurmuştu. Söz konusu şirket, ilk başta yalnızca kitap satışı gerçekleştirmişti. Kurulduktan sonra henüz bir ay bile dolmadan bu şirket, 40'tan fazla ülke ile ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bütün eyaletlerinde sipariş almıştı.

5 yıllık bir sürenin ardından Amazon, 180 bin olan müşteri sayısını 17 milyona yükseltmişti. 511 bin dolar olan cirosu ise 1 milyar 600 milyon dolara yükselmişti. Şirketin hisseleri 1997 senesinde halka açılmış ve 54 milyon dolar değerindeki hissenin satışı gerçekleşmişti. Bezos'un kurduğu Amazon, şu anda en önemli e-ticaret devlerinden biri haline geldi.