Bezos çalışanlarıyla uğraşmaya devam ediyor!

Amazon CEO'su Jeff Bezos, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Alabama eyaletinde bulunan şirketin deposunda görevli çalışanlarıyla uğraşmayı sürdürüyor. Bezos, söz konusu çalışanların sendikalaşmasını önlemeye çalışıyor.

Washington Post gazetesine konuşan Senatör Bernie Sanders, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Sanders, gelir eşitsizliğine ilişkin gerçekleştirilen bir oturumda ifade vermesi için Bezos'un çağrıldığını dile getirdi.

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Alabama eyaletinde Amazon şirketine ait depodaki sendikalaşma girişimlerinde aktif bir rol oynayan Jennifer Bates isimli çalışanın söz konusu oturuma katılacağı öğrenildi.

"Daha iyi maaş almalarını engellemek istiyor"

Bezos'un dünyanın en zengini olduğuna dikkat çeken Sanders, buna rağmen çalışanların daha iyi çalışma şartları, daha iyi maaşlar ve daha iyi sosyal haklara sahip olmaları için toplu pazarlık gerçekleştirmelerini önlemek amacıyla sendikalaşmaya karşı çıktığını dile getirdi.

"Koronavirüs döneminde daha da zenginleşti"

Sanders, koronavirüs döneminde Bezos'un servetine 78 milyar dolar daha kattığına dikkat çekerek, ailelerin yaşama tutunabilmek için savaş verdiğini söyledi. Sanders, Alabama eyaletindeki Amazon'a ait depoda çalışanların sendikalaşmasını önlemek amacıyla Bezos'un niye bu kadar para harcadığını sordu.

Oturuma katılacak mı?

Bezos'un ifade vermek için oturuma gidip gitmeyeceği henüz belli olmadı.

Öte yandan, Sanders, ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) bulunan 664 milyarderin koronavirüs döneminde servetlerine 1,3 trilyon dolar daha kattığını söyledi.

Bezos'a yönelik eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Sanders, çalışanların Perakende, Toptan Satış ve Büyük Mağazalar Birliğince temsil edilebilmesini desteklediğini söylemişti.

Oylama sürüyor

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Alabama eyaletinde Amazon şirketine ait depoda bulunan çalışanlar, sendikalaşmaya ilişkin oylama sürecini başlatmıştı. Söz konusu oylamanın 29 Mart günü sona ereceği öğrenildi.

Sendika karşıtı toplantılar düzenleniyor

Amazon yönetimi tarafından da sendika karşıtı kampanyalar için ciddi düzeyde para harcanıyor. Çalışanlardan bazıları sendika karşıtı toplantılara katılım göstermeleri için zorlanıyor. Çalışanlara sürekli olarak sendika karşıtı SMS'ler yollanıyor. Amazon yetkilileri, sendikalaşma durumunda çalışanların sendika aidatı ödemek zorunda kalacaklarını belirterek, çalışanları bu düşünceden vazgeçirmeye çalışıyor.

Saati 15 doların altında çalışıyorlar

Amazon şirketine ait depolarda saati 15 doların altında çalışan işçiler, günde 10 saat mesai yapıyor. Söz konusu işçilerin öğle yemeği molası bile veremedikleri ifade ediliyor. Olumsuz çalışma şartları nedeniyle çok sayıda işçi kalıcı sakatlığa yol açacak biçimde yaralanıyor. Amazon depolarında 2013 senesinden beri 19 işçi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedbirlerinin yetersiz kalması sebebiyle birçok çalışan büyük risklerle karşılaştı.

40 saat çalışma önerisi!

Sendika, Amazon şirketine ait depolarda çalışan işçiler için haftada 40 saat çalışma tavsiye ediyor. Ayrıca, mesai ücretlerinin de kanuni bir hak olduğunun altı çiziliyor. Amazon yönetimi ise toplu pazarlık ile mesai saatleri, sosyal haklar ve maaşlar konusunda daha azının elde edilebileceğini belirterek, çalışanları tehdit etme yoluna başvuruyor.

Öte yandan, Amazon'un karbon salınımını teşvik eden hamleleri de tepki çekiyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 16:31