Bayraktar TB2 dünya rekoru kırdı!

Bayraktar TB2 SİHA'lar Türk savunma sanayii için büyük bir önem taşıyor. Diğer ülkeler tarafından hayranlık duyurulan ve 300 bin uçuş saatini başarılı bir şekilde tamamlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya rekoruna imza attı. Bayraktar TB2 SİHA'lar böylece havada en uzun süreyle görev yürüten ilk millî hava aracı olarak kayıtlara geçti.

Kendi sınıfında dünyanın en iyisi oldu

Yerli ve millî olanaklarla tasarlanıp geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, hem teknik bakımdan nitelikleri hem de yer aldığı operasyonlara bakıldığında kendi sınıfında dünyanın en iyisi olmayı başardı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) envanterine 2014 senesinde dâhil oldu. Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2015 senesinde silahlı hale getirildi. Söz konusu hava araçları şu anda MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı), Emniyet, Jandarma ve TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından operasyonel olacak şekilde kullanılıyor.

Malzemeleri yerli üreticilerden alınıyor

Baykar, 2000'li senelerin başından beri insansız hava araçlarına ilişkin donanım sistemleri ile yazılım sistemlerini millî olarak geliştirmeyi sürdürüyor. Türk mühendislerden meydana gelen ekibiyle başarıdan başarıya koşan Baykar, teknoloji firmaları arasında dünyanın liderlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Bayraktar TB2 SİHA'ların üretim aşamasında kullanılan su tutucu, çek valfi ve piston motoru gibi hazır olarak alınan malzemelerin yüzde 1'i aşmadığı ifade ediliyor. Benzer sarf malzemelerinin daha gelişmiş olanlarının yerli üreticilerden alındığı belirtiliyor.

Yüzde 93 oranında yerli sanayi katılımı

Bayraktar TB2 SİHA'ların bütün yazılım, tasarım ve aksamı millî olarak geliştiriyor. Söz konusu hava araçları, yüzde 93 oranında yerli sanayi katılımı ile geliştiriliyor.

Bayraktar TB2 SİHA'larla birlikte Türkiye tarihinde ilk defa gelişmiş bir hava aracı ihraç edilmiş oldu. Bu oldukça kritik bir hamle olarak kayıtlara geçti. Bayraktar TB2 SİHA'lar, ilk olarak Ukrayna'ya ihraç edildi. Söz konusu hava araçları daha sonra da Azerbaycan ve Katar'a ihraç edildi. Antonov kargo uçaklarını geliştiren Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA'ları satın alması dikkat çekici oldu.

360 milyon dolarlık sistem ihraç edildi

Baykar şirketi yurt dışına gerçekleştirilen ihracat sayesinde önemli bir gelir elde etti. Söz konusu şirket, 2012 senesinde ilk millî İHA ihracatını yaptı. 2020 senesinde Baykar, 360 milyon dolar değerinde İHA ve SİHA sistemini ihraç ederek önemli bir başarı elde etti. Öte yandan, Bayraktar TB2 SİHA'lara yönelik merakı olan çok sayıda ülkeyle görüşmelerin sürdüğü biliniyor.

27 saat aralıksız uçtu

Kuveyt'te 16 Temmuz 2019'da demo uçuşuna katılan Bayraktar TB2 SİHA, kum fırtınası ve yüksek sıcaklık gibi koşullar altında 27 saat 3 dakika boyunca aralıksız şekilde uçtu. Bayraktar TB2 SİHA'lar Karabağ, Ukrayna, Suriye ve Katar'da fırtına, kar yağışı, düşük hava sıcaklıkları ve çöl sıcağı gibi durumlarda bile başarılı bir biçimde görev yürütüyor.

İrtifa rekoru da kırdı

En uzun havada kalış süresiyle rekor kıran Bayraktar TB2 SİHA'lar irtifa rekorunu da kırdı. Bayraktar TB2 SİHA'lar, 27 bin feet yüksekliğe kadar çıktı. 300 bin saatlik uçuşla bir rekora daha imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Türkiye'ye bu kadar uzun süre hizmet sunan ilk hava aracı oldu.

Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2014 senesi itibarıyla hem yurt içi hem sınır ötesi operasyonlarda aktif bir şekilde kullanılıyor. Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Katar envanterlerinde yer alan 160 tane Bayraktar TB2 SİHA şu anda görev yürütüyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 13:23