Android Telefonlarda Uygulama Durduruldu Hatası 23 Mart Sorunu ve Çözümü

Günün ilk saatlerinden itibaren Android telefon kullanıcıları telefonlarında sorun yaşamaya başladı. Her marka, model için geçerli olmasa da birçok android kullanıcısı şikayetlerini sosyal medya platformları üzerinden paylaştı. Kullanıcıların yorumlarına göre Android telefonlarda uygulamalara giriş yapmaya çalışırken 'uygulama durduruldu' hatası veriyor. Akıllı telefonlarından Facebook, Instagram, Twitter ve birçok uygulamaya giriş yapmaya çalışan kişiler bu hatayla karşı karşıya kalmaktadır. Google servislerinde yaşanan bu sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Android kullanıcıları ise sorunu nasıl çözebileceklerini merake diyorlar.

UYGULAMA DURDURULDU HATASI 23 MART

23 Mart Salı günü yaşanan uygulama durduruldu hatasının çözümü de yine sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Sorunun çözümü için Google Play Store hesabınıza giriş yaptıktan sonra Android Sistem Webview programını kaldırmanız veya güncellemeleri geri almanız öneriliyor. Bu işlem sonrasında uygulama durduruldu hatasının çözüldüğü birçok kişi tarafından ifade edilmektedir.

Mobil bankacılık, kriptopara platformları gibi birçok uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar bunları uygulama bazlı zannetselerde yaşanan sorun tamamen Google servisleriyle alakalı bir durum. Yaşanan sorun sonrasında kullanıcılar arasında iOS-Android savaşı da tekrardan alevlendi. iOS platformunu tercih eden kullanıcılar, Android sistemin kötü yanlarına atıfta bulunarak yaşanan sorunların doğal olduğuna işaret etti.

23 Mart 2021 Salı günü yaşanan uygulama durduruldu hatası için Google'a tepkiler yükselmeye devam ediyor. Gözler Google cephesine çevrilmişken konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.