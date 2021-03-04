AMD'den Fiyat Performans Canavarı Ekran Kartı Geliyor!

AMD bugün Radeon RX 6700 XT ekran kartını tanıttı. 6700 XT, diğer RX 6000 serisi grafik kartlarıyla aynı RDNA 2 mimarisine dayanıyor ancak 479 dolardan başlayan fiyatlarla şimdiye kadarki en ucuz RX 6000 serisi modeli.

6700 XT, diğer üç 6000 serisi kartta olandan daha küçük bir grafik işlemciye sahip. Bu grafik üretim ünitesi, 40 işlem birimi, 64 ROP, 160 doku üretim ünitesi ve 2560 akış işlemcisine sahiptir.

6700 XT ile ilgili ilginç şeylerden biri yüksek işlem saati hızıdır; Yük altında ortalama saat hızı veya AMD'nin tabiri ile 'Oyun Frekansı' 2424 MHz değeri ile oldukça yüksek. Bu, frekans değerleri 6700xt’ye 12.41 TFLOP luk bir performans verir ve bu da 100 $ daha pahalı ve nispeten daha düşük saat hızına sahip bir üst modeli olan RX 6800 ile arasındaki performans farkını kapatmasına yardımcı olur. Elbette, gerçek oyun performansı diğer birçok faktöre bağlı olacaktır.

Bellek özellikleri bakımından, 6700 XT, 192 bit bellek arayüzü ve 384 GB / sn'ye kadar bant genişliği ile hız değerleri henüz bilinmeyen 12 GB GDDR6'ya sahiptir. AMD, bu modelde Infinity Cache boyutunu 96MB'ye düşürdü.

6700 XT, DSC'li üç DisplayPort 1.4 bağlantı noktasına ve tek bir HDMI 2.1'e sahiptir. Referans modeli grafik kartı standart 8 + 6 pinli güç bağlantısı gerektirmektedir ve standart 230W güç değerine sahiptir.

AMD, tanıtım etkinliği sırasında 6700 XT ‘nin performansıyla ilgili bazı kabaca tahminlerde bulundu. Sunulan grafikte, 6700 XT'nin NVIDIA GTX 1070 Ti ve RTX 2080 Super gibi eski nesil grafik kartlarının çok ötesinde bir performansa sahip olduğu görülmekteydi. Bir diğer grafikte ise, Nvidia’nın 399 dolarlık RTX 3060 Ti ve 499 dolarlık RTX 3070 grafik kartlarının alım satım fiyatlarındaki dalgalanmalar gösterildi. 6700 XT’ nin performans değerlerinin onaylanması ve daha fazla veri elde edile için bağımsız üçüncü taraf incelemelerinin yapılması gerekiyor. 479 dolarlık üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatı 6700 XT'yi ilginç bir konuma getiriyor. Nvidia tarafındaki rakibi RTX 3070 olarak görünse de bazı RTX 3060 Ti alıcılarını potansiyel olarak daha yüksek performans için fazladan harcama yapmaya ikna edeceği düşünülüyor. Tabii ki, AMD'nin Ray Tracing teknolojisi bölümündeki performansı hala eksik ve AMD bu tanıtım etkinliğinde de ışın izleme kıyaslamaları göstermemeye dikkat etti. Şirket ayrıca, NVIDIA'nın DLSS teknolojisine herhangi bir alternatif göstermemesi nedeniyle de 6700 XT’nin ışın izlemeli uygulamalarda rakiplerinin gerisinde kalmasına sebep oldu.

Tabii ki, hepimizin aklındaki en büyük endişe 6700 XT 18 Mart'ta satışa çıktığında stokta bulunan kartları bulmak olacaktır. 6700 XT, doğrudan AMD'den iki yuvalı, çift fanlı bir referans kartı olarak ve ayrıca işbirlikçi firmaların modelleri olarak satışa sunulacak. ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE ve XFX gibi firmalar da kendi soğutma çözümlü 6700 XT çipli kartlarını piyasaya sürecekler. Maalesef, son altı ayda her şeyde olduğu gibi, bu lansman için işlerin stok bazında iyileştiğini hayal etmek zor.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 00:14