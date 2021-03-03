Amazon'un logosuna Hitler bıyığı ayarı!

Elon Musk'ı geçerek yeniden dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un sahibi olduğu e-ticaret şirketi Amazon, son günlerde logosundaki değişikliğiyle gündeme geliyor. Yaklaşık üç ay önce logosunu güncelleyen Amazon'un logosundaki garip bir detay sosyal medyada ilgi çekti. Logonun üst kısmında yer alan tırtıklı mavi işaretin Alman diktatör Adolf Hitler'in bıyığına benzetilmesinin ardından durumla alay edenler olduğu kadar eleştirenler de oldu. Bazı kullanıcılar bunun gizli bir Nazi işareti olabileceğine dair komplo teorileri ortaya attı.

Tırtıklı etiket ve Hitler'in bıyığı!

Amazon'un logosundaki mavi işaretin toothbrush moustache (diş fırçası bıyık) olduğunu fark eden sosyal medya kullanıcıları, logonun Adolf Hitler'in bıyığına ne kadar benzediğine dikkat çekti. Gelen şikayetleri dikkate alan Amazon, mavi işarette küçük bir değişikliğe gitti. yenilenen mavi işaret, kolayca çıkartılan bir etikete benzetildi. Böylece eleştirilere neden olan mavi işaret aylar sonra bile olsa değiştirilmiş oldu. Şirketten gelen açıklamada kullanıcılardan gelen geri dönüşlerin her zaman dikkate alındığı kaydedildi.

Amazon sözcüsü açıklama yaptı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Amazon şirketi sözcüsü, kullanıcıları memnun etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirdi. Yapılan değişiklikle ilgili bilgi veren sözcü, telefonu açan kullanıcıların bu küçük mavi etiketle karşılaşacağını ve kapıya gelen teslimatta olduğu gibi heyecan duyacaklarını kaydetti. Amazon sözcüsü, bundan sonra yapacakları yeniliklerle birlikte müşteri memnuniyetini daha da ön plana çıkarmak istediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 14:23