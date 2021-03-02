Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı tahtından ettiler!

Önceki yıl 23 Ekim'de Çin'deki kamu bankalarına eleştiri getiren Alibaba'nın kurucusu olan milyarder iş insanı Jack Ma, bir süre sonra kayıplara karışmıştı. Çin'in piyasa kurumlarının "zamanının gerisinde kaldığını" aktaran milyasrer iş insanı adeta afaroz edilmişti. Bu ifadelerden sonra Jack Ma'nın Alibaba şirketi hakkında antitröst soruşturması açılmıştı. Öte yandan Jack Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin halka arzı durdurulmuş, Çin devleti adeta demir yumruğunu masaya vurmuştu.

Çin'in en zenginleri!

Devletin kurumlarını eleştirince tüm gücüyle Jack Ma'ya yüklenen Çin'in hamleleri sonrasında Alibaba'nın kurucusu, "en zengin Çinli" tahtından edilmiş oldu. Alibaba hakkında başlatılan antitröst davası nedeniyle Jack Ma büyük ekonomik zararlara uğradı. 360 milyar yuanlık servete sahip olan Jack Ma ve ailesi, Çin'in en zenginleri listesine dördüncü sıraya geriledi. Forbes'un hazırladığı listelere göre Jack Ma, 2019 ve 2020 yıllarında Çin'in en zengin ismiydi. Jack Ma'nın üzerinde yer alan Çin'in en zengin isimleri listesinde 550 milyar yuanlık servete sahip olan Nongfu Spring'den Zhong Şanşan birinci sırada yer alıyor. Listenin ikinci sırasında 480 milyar yuanlık servetiyle Tencent Holding'den Pony Ma ve üçüncü sırasında da 450 milyar yuanlık servetiyle Pinduoduo'dan Collin Huang bulunuyor.

Çin'in demir yumruğu Ma'ya sert çarptı!

Çinli kamu bankalarına yaptığı eleştirinin ardından Jack Ma'nın aniden kayıplara karışması kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Jack Ma, Twitter'dan duyurusunu yaptığı ve 10 Ekim’de düzenlenen "Afrika İş Kahramanları" konferanslarının finaline katılmamıştı.

Son olarak 10 Ekim'de Twitter paylaşımını yaparak ortadan kaybolan Jack Ma'nın öldürülmüş ya da hapse atılmış olabileceğine dair teoriler ortaya atılmıştı. Üç ay sonra birden ortaya çıkan Jack Ma, ülkede köy öğretmenlerinin bulunduğu bir konferansa online olarak katılmıştı. Ma, son aylarda kafasını eğitim meselelerine yorduğunu aktarmıştı.