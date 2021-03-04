Akıllı telefonlar uykuya dalmayı güçleştiriyor!

Son yıllarda banka işlemlerinden dizi izlemeye, alışverişten borsa işlemlerine kadar birçok alanda kullanılan akıllı cep telefonlarının hayatı kolaylaştırıcı birçok yönü bulunuyor. Her ne kadar birçok işlemi bir parmak hareketiyle halledilebilir hale getirse de akıllı telefonların uyku sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğuna dair uyarılar da yapılıyor. Akıllı telefon kullanımının insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen birçok araştırma yapılmaya başlandı. Araştırmaların bir kısmı, telefonun mavi ışığına maruz kalan kullanıcıların uykuya dalma problemleri çektiğini gösteriyor.

Uyku problemleri ve gündüz yorgunluğu!

Akıllı telefonların uyku sağlığı üzerindeki etkileri hakkındaki bir başka araştırmayı da "Frontiers Psychiatry" gerçekleştirdi. Araştırmada yaşları 18 ila 30 arasında değişen en az 1000 kişinin telefon kullanma alışkanlıkları izlendi. Yapılan anketlerde kişilere 10 soru yöneltildiği kaydedildi. Sorulara yanıt veren her 10 kişiden 4'ünün telefon bağımlısı olduğu sonucuna varıldığı aktarıldı. Araştırmaya katılan kişilerden uzun saatler boyunca telefon kullanaların gece uykuya dalmada güçlükler çektiği kaydedildi. Bu uyku problemleri nedeniyle de bu kişilerin gündüz yorgunluğu çektiği kaydedildi.

"Telefonların renk düzenini griye çevirin"

Telefon bağımlılığını azaltmak için telefonların ekranının gri tonlara çekilebileceğini kaydeden uzmanlar, gri tonlar sayesinde telefonun çekiciliğinin de azalacağını belirttiler. Uykuya dalacak odalarda elektronik cihazların mümkün olduğunca bulundurlmaması gerektiğii aktaran uzmanlar, yatağa girmeden en az 1 saat kadar önce elektronik cihazlarla ilişkinin kesilmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, ekranlardan yayılan mavi ışığın "uyku hormonunu düzenleyen" melatonin seviyesinin etkileeyebileceğini aktardı. Mavi ışığın göz bebeğinin arkasındaki özel hücreler tarafından toplandığını kaydeden uzmanlar buradan toplanan sinyallerin beyne gönderilerek uykususzluğa neden olduğunu ifade ediyorlar.