AK-47 Üreticisi Kalaşnikof’tan Akıllı Tüfek: Video Kaydediyor…

Dünyanın en çok kullanılan tüfeklerinden biri olan AK-47’nin üreticisi şirket olan Kalaşnikof’un yetkilileri, bir gazeteye verdiği demeçte akıllı tüfek geliştirdiklerini duyurdu. Adı MP-155 olan akıllı tüfek için, klasik tüfeklere göre daha geniş bir kitleye hitap edecek yorumu yapıldı.

Akıllı tüfeğin özellikleri neler?

Şirket yetkilisi, akıllı tüfeğin mekanizmasının kaç mermi kaldığını söyleyecek bir sisteme sahip olacağını söyledi. Bununla birlikte tüfeği kullanan kişilerin yaptığı atışları takipçileriyle paylaşabilmesi adına bir dahili video kayıt sistemi de yer alacak. Tüfeğin tasarımıyla ve özellikleriyle ilgili olarak, ekran önünde çok zaman harcayan kişilerden ilham aldıklarını belirten şirket, elektronik cihazların içinde doğmuş Z kuşağı neslinin ilgisini çekmek istediklerini de ekledi. Kalaşnikof, ileride akıllı silah serisini geliştirmeyi planladıklarını da vurguladı.