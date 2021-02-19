7 Aylık Yolculuk Bitti: NASA’nın Gönderdiği Araç Mars’a İniş Yaptı

NASA, Mars’ta keşifte bulunması için Perseverance adlı uzay aracını kızıl gezegene göndermişti. Perseverance, 7 ay süren yolculuğunun ardından Mars’a başarıyla ulaştı. NASA’nın, “Mars’a isim gönderme” kampanyası ile sosyal medyada adını duyuran uzay aracı, gezegene iniş yapmasının ardından Mars’ta yaşamın izini sürecek. Perseverance’in Mars’ta topladığı verileri inceleyecek kurumlar arasında, NASA dışında Alman Uzay ve Havacılık Dairesi de yer alıyor. NASA’da yetkili isimlerden Swati Mohan, paylaşımında “Perseverance uzay aracı şu anda kalp atışı sesleri gönderiyor; bu da aracın normal bir biçimde çalıştığını gösteriyor” dedi.

NASA merkezinde coşku: Mars'tan ilk fotoğraf geldi...

Mars’tan ikinci fotoğraf: Jezero Krateri’ne hoş geldiniz!

Aylar süren yolculuğunun ardından Mars’a inmeyi başaran Perseverance’in ardından NASA merkezinde ekipler, olayı büyük bir coşkuyla kutladı. NASA, uzay aracının Mars’tan çektiği ilk fotoğrafı paylaştı ve açıklamasında “Mars kaşifinden çok güçlü sinyal alıyoruz” dedi.

NASA, Perseverance’nin Mars yüzeyinden çektiği ikinci fotoğrafı da paylaştı ve “Jezero Krateri’ne hoş geldiniz” ifadesini kullandı.