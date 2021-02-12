2022’de Satışta: Elon Musk ‘Tesla Roadster’ın Yerden Havalanacağını Söyledi!

Son dönemde Bitcoin ve Dogecoin gibi kripto paralarla ilgili yaptığı ilginç açıklamalarla gündeme gelen Tesla CEO’su Elon Musk, 2022 yılında piyasaya çıkması beklenen yenilenen Roadster’la ilgili olarak iddialı açıklamalar yaptı. Bir podcast programına katılan Musk, SpaceX ile aynı donanımlara sahip olacak Tesla Roadster’ın “yerden havalanmasını sağlayacak roket motorlarına sahip olacağını” söyledi.

Yerden 2 metre yüksekte duracak!

Yenilenen Tesla Roadster modeli şimdiden birçok ön sipariş almayı başardı ve Tesla müşterilerine önemli özellikler sunuyor. Elon Musk’ın Roadster’daki en önemli iddiası ise, aracın altında yer alacak roket motorları ile yerden 2 metre yükseğe çıkabilmesi. Bununla birlikte Roadster diğer otomobillere göre çok hızlı olacak. Motorlarında yüksek basınçlı hava kullanılacak. Podcast programında Elon Musk, modelin 100 kilometre hıza sadece 1,9 saniyede çıkabileceğini ve stabil bir şekilde havada durabilecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Musk’ın, Tesla’nın yeni modelinin sahip olması beklenen “havada durma” özelliği ile ilgili açıklamasında, “O arabaya gerçekten de roket motorları ekleyeceğiz. Roadster’ın yerden havalanmasını ve bu şekilde gezinmesini istiyorum ancak insanları öldürmeden bunu yapmanın bir yolunu bulmak istiyorum. Yüksekliğin 2 metre ile sınırlandırılacağını düşünüyorum. Öyle bir sistem olacak ki araç düşse bile sadece süspansiyon sistemi patlayacak ancak sürücü ve yolcular zarar görmeyecek.” ifadeleri yer alıyor.