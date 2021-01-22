2021 Ocak Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Bedava İnternet Kampanyaları!

Ocak ayına son derece hızlı bir giriş yapan telefon operatörleri, özellikle sürekli evde bulunduğumuz bu pandemi günlerinde biten internet kotaları için kullanıcılarına bir güzellik yaparak hediye internet kampanyaları oluşturdu.

TURKCELL OCAK 2021 BEDAVA HEDİYE İNTERNET KAMPANYASI

Turkcell, cep telefonlarında kullanılmak üzere bedava internet kazanmak isteyen müşterileri için çeşitli hediye internet kampanyaları hazırladı. Turkcell’in BiP uygulaması üzerinden kullanılan Salla Kazan kampanyası bu yıl da devam ediyor. Bunun yanı sıra Turkcell yeni hazırladığı Bastı Kaptı kampanyası ile müşterilerine her Pazartesi günü hediye internet kazanma şansı veriyor. BiP Salla Kazan kampanyasından herkes yararlanabiliyorken Bastı Kaptı kampanyasından yalnızca Genç Turkcell üyesi olan müşteriler yararlanabiliyor.

VODAFONE OCAK 2021 BEDAVA HEDİYE İNTERNET KAMPANYASI

Türkiye'nin en çok tercih edilen operatörlerinden biri olan Vodafone da son zamanlarda düzenlediği bedava internet ve konuşma kampanyaları ile kendinden sık sık söz ettiriyor. Sürekli evde olduğumuz bu dönemlerde internet paketi sürekli biten vatandaşların imdadına Vodafone Hediye Çarkı yetişiyor. Hediye Çarkı sayesinde günlük, haftalık ve aylık bedava internet kazanabiliyorsunuz.

Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek Hediye Çarkını haftalık olarak çevirip en az 1 GB’dan 100 GB’a kadar hediye internet kazanabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM BEDAVA İNTERNET KAMPANYASI

Fiyat performans açısından operatörler arasında en iyisi sayılabilecek olan Türk Telekom, hediye internet kazanmak isteyen müşterilerine harika kampanyalar hazırladı. Türk Telekom Online İşlemler uygulamasında bulunan Sil Süpür kampanyası ile her hafta 30 GB’a kadar bedava internet, sınırsız dakika, sınırsız SMS gibi hediyeler kazanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey Online İşlemler uygulamasına girerek her hafta Sil Süpür yapmaktır.

Haftalık olarak Sil Süpür yapan müşterilere 30 GB’a kadar bedava internet kazanma şansı veren Türk Telekom, bu uygulamanın yanı sıra sim kartını değiştirip 4.5G’ye geçen yeni müşterilerine de 30 GB hediye internet veriyor.