2 bin yıllık Ölü Deniz Yazmaları bulundu!

Yıllardır tartışılan Ölü Deniz Yazmaları ile ilgili araştırma yürüten İsrailli arkeologların yaptığı önemli keşif heyecana sebep oldu. Gelen bilgilere göre arkeologlar, Yahudiye Çölü'ndeki ıssız bir mağarada Ölü Deniz Yazmaları'nın yeni parçalarına rastladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İsrail Eski Eserler Dairesi (IAA), bu tarihi İncil yazmasının parçalarının bulunmasının olağanüstü bir keşif olduğunu belirtti. IAA, yaklaşık 60 yıldır eski İncil parçalarıyla ilgili ciddi tartışmaların yaşandığını hatırlattı.

Sadece "Tanrı" kelimesini Yunancaya çevirmediler!

Yazmaların bulunduğu mağaranın, yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Roma İmparatorluğu'na isyan eden Yahudilerin saklandığı yer olduğu bildirildi. Bulunan 2 bin 100 yıllık yazmaların "Nahum ile Zekeriya Peygamberlerin 12 Küçük Peygamber Kitabı'nın Yunanca çevirisi" olduğu vurgulandı. Tarihi metinde geçen İbranice tek kelimenin ise "Tanrı" kelimesi olduğu ve çeviri yapılırken bu kelimenin bilinçli olarak orijinal dilinden çevrilmediği kaydedildi.

Tehlikeli bir uçurumu aşmak zorunda kaldılar!

Ölü Deniz Yazmaları'nın bulunduğu "Korku mağarasının", Ölü Deniz'in kıyısında bulunan Yahudiye Çölü'nde keşfedildiği ifade edildi. Kazıların 2017 yılının Ekim ayında başladığı ve yapılan çalışmayla birlikte 60 yıldır ilk defa bir eski İncil yazmasının keşfedildiği duyuruldu.

Yazmaların bulunduğu yere ulaşmak için arkeologların tehlikeli bir uçurumu aşmak zorunda kaldığını bildiren IAA, keşfin ne kadar önemli olduğunun ilerde daha fazla anlaşılacağını kaydetti. Öte yandan kazılarda 6 bin yıllık bir çocuk iskeleti ile 10 bin 500 yıllık bir sepet bulunduğu da vurgulandı.