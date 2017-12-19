16 yaşındaki Türk öğrenci Apple'ın açığını buldu !

Süha Erler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, Apple'ın "Siri ve Safari" programlarının güvenlik açığı olduğunu belirledi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz , Apple'ın açığını buldu.Apple'ın güvenlik açığını bulan Türk öğrencinin hayali ise yazılım mühendisi olmak ...

Bulduğu güvenlik açığını şirkete bildiren Yiğit Can Yılmaz , bu çalışmadan dolayı "Apple onur listesi"ne alındı. Uygulamadaki sorun ise güncellemeyle giderildi.

Yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren Yiğit Can Yılmaz , lise eğitimini tamamladıktan üniversitede yazılım mühendisliği eğitimi alarak sektörde adından söz ettirmek istiyor.