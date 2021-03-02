140 milyon yıllık dinozor bulundu: Boyu 20 metre!

Arjantin'in Patagonya bölgesinde araştırmalar yürüten bilim insanları, yüzlerce yıl boyunca yapılan çalışmalara bir yenisini ekledi. Bölgede keşfedile fosillerin, "Ninjatitan Zapatai" isimli bir dinozor türüne ait olduğu kaydedildi. Fosili bulunan dinozorun 140 milyon yıl önce Kretase Dönemi'nde yaşadığı aktarıldı. Araştırmayı yürüten bilim insanları, söz konusu dinozorun 4 ayakları üstünde duran ve otobur olan uzun boyunlu bir "titanozor" olduğunu belirlediler.

"Zannedilenden çok daha eski"

Neuquen şehrinin güney bölgelerinde bulunan dinozor kemiklerini inceleyen araştırmacılar, "Ninjatitan" türünün zanedilenden çok daha eski olduğunu tespit ettiler. Keşfedilen kemiklerin ne derece önemli olduğunu anlatan Pablo Gallina, bu kalıntıların yalnızca Arjantin'de değil, dünya genelinde bulunan en eski kalıntılar olduğunu dile getirdi. Ninjatitan adı verilen dinozor türünün boyunun 20 metre olduğu kaydedildi. Bu canlılardan çok daha sonra ise dünyada görülen en uzun dinozor türlerinden biri olan Arjantinozorların (35 metre uzunluk) ortaya çıktığı belirtildi.

Dinozor araştırmaları

Yaklaşık 150 milyon yıl boyunca dünyaya hükmeden dinozorlar, henüz kesin olarak bilinmeyen bir çevre felaketi yüzünden 66 milyon yıl önce yeryüzünden silindiler. Oxford Üniversitesi'nde görevli bir rahip olan Robert Plot, 1676'da bulduğu dinozor kemiğini Roma döneminde yaşayan savaş filine ait olduğunu zannetti. Rahip Robert Plot'un bu keşfi, dinozorlara ait olduğu tespit edilen ilk keşif oldu. Kemiğin yıllar sonra dinozorlara ait olduğu anlaşıldı. İngiliz doğa bilimci Richard Owen sayesinde dinozor kalıntıları kendisine ciddi bilim çalışmalarında yer bulmaya başladı. Aradan geçen yüzyıllar içinde dinozorlarla ilgili yüzlerce hikaye anlatıldı ve film çekildi. Dinozorlar sadece bilimsel çalışmalara değil hikaye kitaplarına da konu oldu.