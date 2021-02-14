12 Gb’lık Rtx 3060 Piyasaya Sürülüyor! Raflarda Yer Alacağı Tarih Resmi Olarak Onaylandı!

Nvidia piyasaya sürdüğü 3090, 3080 ve 3070 serisi gerçek zamanlı ışın izleme özelliğine sahip (Ray Tracing) grafik kartları ile tüm dikkatleri üzerine toplamıştı ancak kısa süre içerisinde ekran kartları kripto madencileri tarafından botlar ve benzeri otomatik satın alma teknikleri kullanarak adeta sömürülmüş ve oyuncular hayal kırıklığına uğramıştı.

GDDR6 bellek sıkıntısına rağmen stoklarını yenilemeye gayret gösteren ekran kartı üreticisi Nvidia, yoğun ilgi gören 3060 Ti’dan sonra 12 GB VRAM’e sahip olan ışın izleme teknolojisi ile donatılmış orta segment serisinde tasarladığı ekran kartı RTX 3060’ı da Şubat ayının sonlarına doğru satışa sunmayı planladıklarını resmen doğruladı. Maalesef henüz satışa sunulmamış olsa da toptan dağıtım gerçekleştiren bazı firmaların elindeki ürünleri kripto para madenciler bir şekilde ele geçirmiş durumda. Peki oyuncular RTX 3060’a ne zaman ulaşabilecek?

Nvidia tarafından yapılan bildiriye göre 12 GB VRAM kapasiteli RTX 3060 ekran kartlarının 25 Şubat tarihinden itibaren ulaşılabilir olacağı duyuruldu. Firma tarafından tavsiye edilen satış fiyatı 329 dolar olarak işaret edilmiş olsa da RTX 3060’a stok sıkıntısı nedeniyle bu fiyattan ulaşmanın bu dönemde pek mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. RTX 3060 için aynı zamanda çok garip bir şekilde 12 GB VRAM seçeneği ile sunulmasına anlam vermenin güç olduğu söylenebilir. Nvidia daha üst segment olan RTX 3080 modelinde bile 10 GB VRAM belleği kullanmıştı. Kırmızı takım olarak tabir edilen rakip üretici AMD’nin ise yakın zamanda orta segment pazarında RX 6700 XT GPU çözümüyle rekabete dahil olması bekleniyor.

RTX 3060 FİYATI NE KADAR OLACAK?

NVIDIA RTX 3060 12 GB GDDR6 bellek ile gelecek olan ekran kartının 329 dolar fiyat etiketi ile satılacağı duyuruldu.