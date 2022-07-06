Teknoloji Firmalarına Çocuk İstismarı Görüntülerinde Daha İyisini Yapmaları Söylendi

Hükümet, teknoloji şirketlerinin çocuk cinsel istismarı ve sömürü içeriğini önlemek, tanımlamak ve kaldırmak için harekete geçmesini sağlamak için Ofcom'a ekstra araçlar sağlıyor.

Yetkiler, interneti polisleştirmeyi amaçlayan Çevrimiçi Güvenlik Tasarısında yapılacak bir değişiklikle sunulacak.

Teknoloji firmaları uymazsa, Ofcom, hangisi daha yüksekse, şirketin küresel yıllık cirosunun 18 milyon sterline veya% 10'una kadar para cezası uygulayabilecek. Ancak endişe pratikte nasıl çalışacağını üzerinde büyüyor.

Medya düzenleyici Ofcom'un alacağı ekstra araçların tam olarak ne olacağı konusunda sorular var.

Ve en önemli endişelerden biri, popüler uçtan uca şifreleme (E2EE) veya WhatsApp ve Signal gibi ultra güvenli mesajlaşma ve bunun nasıl sızabileceği ile ilgilidir.

Hükümet, kullanıcı gizliliğine saygı gösterirken, bir E2EE ortamında veya çevresinde çocuk cinsel istismarı görüntü içeriğini tespit edebilecek araçların geliştirilmesini desteklediğini söylüyor. Bunun, kullanıcı gizliliği ve kullanıcı güvenliği konusundaki daha geniş tartışmaları daha da bilgilendireceğini söylüyor.

Ancak Surrey Üniversitesi'nden Profesör Alan Woodward BBC'ye, çocuk istismarı görüntülerini veya ilişkili metni tespit etmek için mevcut tekniklerin yalnızca şifrelenmemiş veriler üzerinde çalışacağını söyledi.

"OSB, bu tür materyalleri şifrelenmiş verilerde keşfetmekte ısrar ederse, yalnızca gönderen ve alan cihazları inceleyerek, yani tüketim için şifresi çözüldüğünde elde edilebilir.

"Bunun anlamı, birçoğunun aşırı müdahaleci ve sorumlu olarak göreceği bir tür evrensel "istemci tarafı taraması" dır... çocuk güvenliği ile ilgili olmayan diğer öğeleri tespit etmek için kullanılır."

İstemci tarafı taraması, ileti hedeflenen alıcıya gönderilmeden önce ileti içeriğini bir içerik veritabanıyla (örneğin çocuk cinsel istismarı görüntüleri) eşleşmeler için tarayan teknolojiyi ifade eder.

Ofcom tarama teknolojilerini uygulama yetkisi alırsa, hükümetin teknik fizibilite, güvenlik etkileri ve gizlilik üzerindeki etkileri hakkındaki ayrıntıları ortaya koyması için uzmanlardan çağrılar vardır.

Uzmanlar, tarama teknolojilerinin yalnızca "iyi" amaçlar için çalışmasını sağlamanın bir yolu olmadığını söylüyor.

Profesör Woodward, "Büyük sorun, aksi halde neyin şifrelendiğine bakmak için kullanılabilecek herhangi bir teknolojinin, kötü aktörler tarafından gözetim yapmak için kötüye kullanılabileceği" dedi.

E2EE'NİN temel dayanaklarından biri, yalnızca bir iletinin göndereni ve hedeflenen alıcılarının bu iletinin içeriğini bilebilmesi veya çıkarabilmesidir. Bu, insanların WhatsApp ve Signal'ı kullanmayı sevmesinin nedenlerinden biridir.

İnternet İzleme Vakfı'nın (IWF) CEO'su Susie Hargreaves, osb'de Ofcom'un çocuk cinsel istismarı materyallerini çevrimiçi olarak düzenlemek için IWF ile birlikte görevlendirmesini sağlayacak hükümler istiyor.

Dedi ki: "Bu alandaki eşsiz uzmanlığımız, yanıtı ilk günden itibaren güçlü ve etkili hale getirecektir.

"Endüstri, kolluk kuvvetleri ve hiçbir çocuğun geride kalmamasını veya acılarının fark edilmeden bırakılmamasını sağlayabilecek dünya lideri uzmanlıkla güçlü işbirlikçi ilişkilerimiz var."